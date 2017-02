Nachrichten-Ticker

08:25 Buschbrände in Australien geraten außer Kontrolle

Sydney - Bei sengender Hitze sind mehrere Buschbrände im Südosten Australiens außer Kontrolle geraten. Die Flammen zerstörten im Bundesstaat New South Wales zahlreiche Häuser, Landwirte verloren ganze Viehherden. Ein kleines Dorf etwa 350 Kilometer nordwestlich von Sydney brannte laut Feuerwehr fast vollständig nieder. In der Gegend herrschen Temperaturen um 45 Grad Celsius. Vielerorts ist noch heißere und extrem trockene Luft in den Rauchschwaden der Buschfeuer elektrostatisch aufgeladen.

06:56 Sondersitzung des Innenausschusses zum Fall Amri

Berlin - Der Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri beschäftigt heute den Bundestags-Innenausschuss in einer Sondersitzung. Hinter verschlossenen Türen dürfte es um mögliche Abstimmungsprobleme der Sicherheitsbehörden untereinander und zugleich mit den Ausländerbehörden gehen. Zu der Sitzung sind neben Bundesinnenminister Thomas de Maizière auch seine SPD-Länderkollegen von Nordrhein-Westfalen und Berlin geladen, Ralf Jäger und Andreas Geisel.

06:55 Nordkorea bezeichnet Raketentest als erfolgreich

Seoul - Nordkorea hat den jüngsten Test mit einer ballistischen Mittelstreckenrakete als erfolgreich bezeichnet. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur des Nachbarstaats. Staatschef Kim Jong Un sei beim Start der Rakete dabei gewesen. Die nordkoreanische Agentur fügte hinzu, Kim habe die Entwicklung von Boden-Boden-Raketen mit erweiterter Reichweite befohlen, nachdem ein von einem U-Boot ausgeführter Raketentest im August erfolgreich gewesen sei.

06:29 Adeles "25" gewinnt den Grammy für das beste Album des Jahres

Los Angeles - Die Britin Adele hat bei den Grammy-Awards den Preis für das beste Album des Jahres gewonnen. Sie setzte sich mit "25" in Los Angeles unter anderem gegen "Lemonade" der US-amerikanischen R&B-Sängerin Beyoncé durch. Nominiert waren auch Justin Bieber für "Purpose", Drake für "Views" und Sturgill Simpson für "A Sailor's Guide to Earth". Adele ist mit fünf Preisen die große Siegerin des Abends. Ihre Pop-Ballade "Hello" hat den Grammy-Award in der Kategorie bestes Lied des Jahres gewonnen.