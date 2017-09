Schopfheim Silbermünze für den Einsatz

Von Georg Diehl

Gleich zu Beginn der Sitzung des Ortschaftsrates Kürnberg wurde Adrian Siebold mit akzeptablen Gründen nach drei Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit aus dem Rat verabschiedet. Bürgermeister Christof Nitz überreichte ihm als Zeichen des Dankes die Silbermünze der Stadt.

Schopfheim-Kürnberg. Siebold habe sich sehr für das Dorf engagiert, Ideen eingebracht und sich auch für die Gestaltung des Dorfbrunnens eingesetzt. Bürgermeister Nitz verpflichtete als Nachfolger Johannes Bauer und wünschte viel Erfolg.

Der junge Techniker Manuel Maeder überraschte die Anwesenden mit der Präsentation eines zwei mal zwei Meter großen Windrads, das er in mehreren Fotografien vorstellte. Er dachte dabei an eine Aufstellung beim Bolzplatz, wofür natürlich zunächst eine Genehmigung erteilt werden muss. Er möge sich umgehend an die Schönauer Adresse der umweltfreundlichen Stromerzeugung wenden, damit in der nächsten Kürnberger Ortschaftsratssitzung im Oktober das Thema weiter behandelt werden könne. Man könne wohl - so Ortsvorsteher Martin Gruner - mit einer Bezuschussung zu den Kosten - auch von Sponsoren - rechnen.

Aus den Reihen der anwesenden Bürgerschaft wurde der Wunsch laut, die Löcher auf dem Weg zum Sportplatz zu beseitigen. Auch ein Betonklotz am Dorfplatz müsse weg. Ferner gebe es immer wieder Ärger, wenn dort beim Grasmähen nicht alles weggeräumt werde. Das Bänkli auf dem Weg zwischen Kürnberg und Eichen müsse unbedingt der richtigen Sitzhöhe angepasst werden. Ferner sollte der Ablauf beim Hydranten im Glasbach vor dem Winter noch so reguliert werden, dass keine „Eisflächen“ mehr entstehen. Der Ortschaftsrat hat beschlossen, dass die Fasnachtsgruppe der „Schlierbachschränzer“ die Halle nicht mehr benutzen. Martin Gruner teilte mit, dass am kommenden Montag eine neue Spülmaschine für die Halle geliefert werde.