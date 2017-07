Schopfheim Sommer spezial mit Flair und frechen Fotos

Steinen-Weitenau. Es wird heiß beim 34. Dorffest in Weitenau vom 8. bis 10. Juli: Der Sommer wird vom Dorffest-Team thematisch aufgegriffen, und so erwartet die Besucher am Buffet und im Programm allerlei „heiße“ Besonderheiten.

Neben dem gängigen Angebot etwa wird an allen drei Abenden ein Toast Hawaii serviert. In der Kaffeestube lockt neben der Kuchenauswahl ein Bananensplit, und am Weinbrunnen perlt Fruchtig-Exotisches ins Glas. Wer Lust hat, kann in einer sommerlich bestückten Fotobox-Ecke die lustigsten, romantischsten und coolsten Fotos vor Strandidylle von sich, Freunden oder der Familie schießen oder „erhitzte“ Gemüter zur Abkühlung unter den Feuerwehrsprinkler schicken. Im Kinderspielbereich können Sandburgen gebaut werden.

Los geht es am Samstag um 19 Uhr, Fassanstich ist um 20 Uhr durch den Vorsitzenden der Mühliknechte, Adrian Strittmatter. Die „Mistralband“ sorgt für Tanz- und Unterhaltungsmusik. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst, den Pfarrer Christoph Heuberger unter Mitwirkung des Gesangvereines Harmonie Weitenau gestaltet. Zünftige Frühschoppenblasmusik erklingt ab 11 Uhr vom Musikverein Gresgen. Zum Mittagessen werden Suppenfleisch, Haxen, Steaks und Salat serviert. Ab 16 Uhr sorgen die Handharmonikaorchester Weitenau-Schlächtenhaus und Endenburg für stimmige Kaffeehausatmosphäre in der Halle.

Am Sonntagabend erwartet die Besucher ein besonders heißes „Sommer-Activity Spezial“, wenn zwei Teams aus Prominenten rund um Bürgermeister Braun auf der Bühne im Kampf um Punkte alles geben. Der flotte Mix aus Spiel, Spaß, Musik und Unterhaltung wird „auf den Punkt“ serviert von Moderator Guido Chudoba.

Am Montag beginnt der Festbetrieb um 11.30 Uhr mit einem Mittagessen. Ab 14.30 Uhr stehen Seniorennachmittag, Kinderprogramm und Handwerkerhock auf dem Programm. Ab 19 Uhr bittet die Partyband „Nimm 3“ zum Tanz. Auch die Gewinner der Tombolapreise – unter anderem eine Segway-Tour, ein Tablet und ein Lama-Trekking - werden ermittelt.