Schopfheim Sorge um das Ortsbild

Schopfheim-Gersbach (sut). Sorgen um das Ortsbild macht sich eine Bürgerin in Gersbach. Bei der Ortschaftsratssitzung sprach sie die angeblich morschen Bäume auf dem Friedhof an, den Rathausgarten, den defekten Dorfbrunnen, einen Kanaldeckel und Tempo 30 in der Bergkopfstraße sowie der nach zwei Jahren immer noch fehlende historische Grenzstein am Dietenschwanderkopf.

Zu den rund 150 Jahre alten gefällten Bäumen auf dem Friedhof verwies Ortsvorsteher Christian Walter auf die Sanierung der Friedhofswege (neue Technik wie Friedhofbagger erfordert Opfer). Die Arbeiten im Rathausgarten sollten in Kürze mit einer Neugestaltung und pflegeleichter Bepflanzung abgeschlossen werden. Bei Tempo 30 in der Bergkopfstraße will die Ortsverwaltung Eltern und Anwohner nochmals an die Einhaltung erinnern. Um den Grenzstein will sich Walter kümmern.

Ortschaftsrat Wilfried Geiger erkundigte sich zum Planungsauftrag Rauschbachstraße. Die „wilden“ Baustofflager im Enzenbrunn und in der Reißmatt würden das Ortsbild nicht verschönern. Geiger bat das Ordnungsamt, diese Lager in Augenschein zu nehmen.

Michael Geist wies erneut auf den nicht befahrbaren Lochbachweg hin. Außerdem habe er, Geist, Reste von Kadavern von Greifvögeln bei den Windkraftanlagen am Rohrenkopf entdeckt. Das Bußgeld von 700 Euro für die Windkraftgegner sei „unter der Gürtellinie“.

Ernst Weniger sprach die fehlenden Müllbehälter für Hundekotbeutel an. Im Frühjahr seien die Beutel in der Landschaft gut zu sehen. Das „Hursten“ von Hecken an Feldern und Weiden lässt seiner Meinung nach zu Wünschen übrig. Sabine Weniger sprach den desolaten Zustand des Weges im Gässle an.