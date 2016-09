Anfang September konnte die Sparkasse Schopfheim-Zell vier neue Auszubildende willkommen heißen. Schopfheim. Sparkassendirektor Lothar Müller, Personalleiter Andreas Kunz und Ausbildungsleiterin Birte Friedrich begrüßten die neuen Auszubildenden, die in den nächsten drei Jahren zu Bankkauffrauen, teilweise mit der Zusatzqualifikation Finanzassistenz, ausgebildet werden. Außerdem bietet die Sparkasse in diesem Jahr zusätzlich zu den bankspezifischen Berufen auch eine Ausbildung zum Informatikkaufmann an, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreditinstituts. In ihrer ersten Woche wurden die jungen Erwachsenen auf den Einstieg in das Berufsleben eingestimmt. Nach einer Reihe von Workshops, in denen die Service- und Beratungsstandards der Sparkasse sowie IT-Grundlagen vermittelt wurden, stand gemeinsam mit den Auszubildenden aller drei Lehrjahre, dem Vorstand und der Personalabteilung ein Teamevent an. Mit dem erlernten Wissen und den zahlreichen Tipps ausgestattet, starten die künftigen Bankkaufleute und der Informatikkaufmann nun motiviert in das Berufsleben.