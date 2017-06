Schopfheim Spannende Erlebnistage in der Natur

Von Heiner Fabry

Das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren stellten Katja Janker und Silke Dantona vom Jugendzentrum Schopfheim vor.

Schopfheim. In dem Flyer, der in den Schulen und Kindergärten Schopfheims verteilt wird, sind insgesamt 19 Veranstaltungen an 16 Tagen aufgeführt. Zusätzlich wird im Juli - also schon vor den Ferien – der beliebte Spielbus an drei Samstagen in Schopfheim Station machen. Für die Teilnahme an allen Veranstaltungen - mit Ausnahme vom Spielbus und dem „Spiel und Spaß im Oberfeld“ – sind Anmeldungen erforderlich, die bis zum 16. Juli abgegeben werden müssen.

Das Kinderferienprogramm wird sicher dazu beitragen, dass es den Kindern und Jugendlichen während der Sommerferien nicht langweilig wird. Auf dem Programm stehen eine Kanutour in Stein am Rhein, eine Ausbildung zum Junior-Ranger am Feldberg, ein Erlebnistag auf dem Hof Dinkelberg oder etwa ein Ausflug mit dem Kescher in den Bach. Und noch viele andere spannende und unterhaltsame Aktivitäten.

Anmelden kann man sich mit der Karte, die jedem Flyer beiliegt oder lieber noch über das Internet unter www.schopfheim.feripro.de, wo auch die einzelnen Veranstaltungen detailliert beschrieben sind. Jedes Kind kann sich bei bis zu drei verschiedenen Veranstaltungen anmelden.

Die Organisatorinnen machen darauf aufmerksam, dass die Plätz am 17. Juli ausgelost werden. Danach erhalten die ermittelten Teilnehmer eine schriftliche Bestätigung. Es gibt keine Absagen. Wer keine Zusage erhalten hat, wiurd weiter auf einer Warteliste geführt und erhält eine Nachricht, wenn Plätze frei werden.

Der Spielbus macht Station am Samstag, 8. Juli, auf dem Wasserspielplatz im Bremt, am Samstag, 15. Juli, auf dem Spielplatz bei der Friedrich-Ebert-Schule und am Samstag, 22. Juli, auf dem Spielplatz „Wiesenweg“. Aktivitäten am Spielbus finden jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Von 12.30 bis 13.30 Uhr ist Mittagspause, dafür sollten die Kinder ein Vesper mitbringen. Für den Besuch des Spielbusses ist keine Anmeldung erforderlich.

Katja Janker und Silke Dantona bedanken sich bei allen Vereinen, Gruppierungen und Institutionen, die mit eigenen Veranstaltungen am Ferienprogramm beteiligt sind, für ihr Engagement.

Bei Fragen steht das Jugendreferat zur Verfügung. Katja Janker: E-Mail: k.janker@juhuschopfe.de oder Tel. 07622 / 640 90.