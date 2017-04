Schopfheim SPD will Ratsvorlagen online haben

Schopfheim. Online statt Papier: Namens der SPD-Fraktion hat Fraktionsvorsitzender Artur Cremans beantragt, der Gemeinderat möge beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, das Ratsinformationssystem mit der Software „Mandatos“ einzuführen.

Stadträte und Ortsvorsteher sollten mit Tablets ausgestattet und geschult werden.

Die Sitzungsunterlagen nähmen zunehmend solche Umfänge an, dass die Briefumschläge so dick werden, dass sie oft nicht mehr in die Briefkästen der Empfänger passen, so Cremans zur Begründung. Entweder sie würden mit Nachdruck hineingestopft, was oft zu Beschädigungen der Umschläge und Unterlagen führe oder sie würden einfach vor die Türen der Empfänger gelegt, was bei schlechtem Wetter ein Aufweichen der Unterlagen verursache.

Auch die Vertraulichkeit der Papiere sei oft nicht mehr gewährleistet.

Die Verwaltung habe einen Riesen-Kopieraufwand, der manchmal Sortier- oder Druckfehler verursache. „Wir haben schon mehrfach beantragt, dass uns die Verwaltung die Kosten für den riesigen Kopier- / Druckaufwand einschließlich Manpower beziffert und den erforderlichen Kosten für Hard- und Software gegenüberstellt. Leider ist die Verwaltung unserem Wunsch bisher nicht nachgekommen, so dass wir nun den offiziellen Weg wählen müssen“, heißt es in dem Antrag des SPD-Fraktionsvorsitzenden an die Stadtverwaltung.

Die Gemeinde Grenzach, die Stadt Lörrach, neuerdings auch der Kreistag und vermutlich auch schon viele anderen Kommunen arbeiteten bereits mit dem System „Mandatos“.