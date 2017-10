Schopfheim Spiel auf 24 Saiten

Schopfheim. Das Streichensemble „Vielsaitig“ verspricht ein abwechslungsreiches Programm auf bis zu 24 Saiten. Dabei musizieren Eleonore Indlekofer und Angel Peter (Violine), Carolina Mateos und Ursula Müller (Viola) sowie Anita Gwerder und Ute Hüffmann (Violoncello). Das reine Streicher-Programm reicht von tiefer Trauer in Puccinis „Crisantemi“ für Streichquartett über besinnliche Klänge im Streichsextett „Capriccio op. 85“ von Richard Strauss bis hin zu energiegeladener, lebensbejahender Musik von Tschaikowsky im Hauptwerk des Konzertes „Souvenir de Florence op. 70“.

Das viersätzige Werk mit volksnaher und mitreißender Musik wurde – wie der Name schon verrät – während eines mehrmonatigen Aufenthaltes in Florenz 1890 entworfen, in Russland komponiert und erlebt derzeit eine Wiederbelebung und damit die Anerkennung, die es verdient.

Das Konzert findet am Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr in St. Bernhard statt und am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr in St. Josef in Brombach. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Mindestens 50 Prozent der Spenden kommen dem Freundeskreis Asyl zugute.