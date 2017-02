Von Anja Bertsch

Ob Spielbusaktion, Nachhilfepool, Sonntagssport oder Spielstadt mitsamt verlässlicher Ferienbetreuung: Bei zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche mischt die Jugend- und Kinderinitiative Schopfheim (JUKS) finanziell, organisatorisch und personell kräftig mit.

Schopfheim. In diesem Jahr feiert die Initiative ihren zehnten Geburtstag. Bei der JUKS-Hauptversammlung im Jugendzentrum zog Silke Dantona – Schriftführerin des Vereins und Jugendreferentin der Stadt in Personalunion – eine positive Bilanz. „Feuertaufe bestanden“ lautet die Bilanz mit Blick auf die zweiwöchige Spielstadt, die in diesem Jahr erstmals als Angebot der verlässlichen Ferienbetreuung stattfand. In der ersten Wochen waren 85 Teilnehmer dabei, in der zweiten 53. Die Finanzierung lief über die Stadt; die JUKS jedoch unterstützte die Aktion „personell und auch finanziell“, so Dantona. Die Spielstadt selbst bezeichnete sie als „wahnsinnigen Kraftakt“ und nur machbar, weil so viele Leute ihr volles Engagement hineingesteckt hätten. Von nun an soll die Spielstadt fest zum JUKS-Programm gehören.

Mit dem Spielbus bereicherte die JUKS den Agathenmarkt in Fahrnau, die drei Slackline-Treffs im Oberfeld und die Fiesta Mundial des AK Integration im Stadtpark. Zu Beginn der Sommerferien machte er jeweils drei Tage Station auf den Spielplätzen im Wiesenweg und im Bremt. In diesem Jahr findet die Spielbusaktion früher statt, um den Helfern zwischen Spielbus und Spielstadt eine Atempause zu gönnen. Am 8., 15. und 22. Juli wird der Spielbus auf verschiedenen Spielplätzen jeweils für einen Tag Station machen. Grundsätzlich solle das Angebot auf keinen Fall verloren gehen, machte Dantona deutlich, da die Spielbusaktion als unkompliziertes Angebot (ohne Anmeldung beispielsweise) viele Kinder erreiche, die bei anderen Angeboten nicht dabei sind.

Ausgesprochen gut kommt der von der JUKS unter der Devise „Schüler helfen Schülern“ initiierte Nachhilfepool an: Übers Jahr hinweg ließen sich 47 Kinder und Jugendliche beim Lernen auf die Sprünge helfen; aktuell sind es 25 Schüler, die Nachhilfe bekommen. Als Lehrende sind momentan 19 Schüler aktiv. Das Besondere: Die Schüler zahlen für die Nachhilfestunde nur, was sich die Eltern leisten können. Die Differenz zum Regelbeitrag von acht Euro übernimmt die JUKS; im Berichtszeitraum waren das 1900 Euro.

Erfolgreich läuft auch die aktuelle Staffel „Sonntagssport“ in der Langenauer Sporthalle. Die bisherigen Termine waren zum Teil ausgesprochen gut besucht.

Die JUKS bekam im vergangenen Jahr als Begünstigter des vom Lörracher SC Freibad veranstalteten „Tommy Cup“ den Rekorderlös in Höhe von 4273 Euro in voller Höhe gutgeschrieben. „Das war der Hammer“, zeigte sich Silke Dantona beeindruckt. Auch einige private Spenden erreichten den Verein.

Dass derlei Zustupf durchaus nötig ist, zeigte der Kassenbericht von Edelgard Laukart, der ein kleines Minus auswies. Die meisten Ausgaben entfielen auf die Spielstadt. Neu angeschafft wurde unter anderem eine gebrauchte Jurte. Gut gebrauchen könnte die JUKS zudem wetterfeste Pavillons; hier wollen sich die Mitglieder auf die Suche nach Spendern begeben.

Das komplette Vorstandsteam macht nach den Wahlen weiter: Vorsitzender Dietmar Hermann, Vize Conny Damaschke, Schriftführerin Silke Dantona, Kassiererin Edelgard Laukart, die Beisitzer George Heist, Heidi Malnati und Roberto Turdo sowie die Kassenprüfer Giacomo Nicastro und Roberto Turdo.

Dietmar Hermann – seit Gründung von JUKS vor zehn Jahren an der Vereinsspitze – erklärte, dass dies seine letzte Amtsperiode sein wird.