Schopfheim (wm). Vor einer Zäsur steht die Stadtbibliothek: Nach über 32 Jahren geht deren Leiter Kurt Menter im Sommer in Ruhestand. Deshalb sucht die Stadt jetzt einen Nachfolger, der das Steuer der hoch gelobten Bildungseinrichtung am 1. September übernimmt und die Bibliothek „konzeptionell weiter entwickelt“.

So steht es in einer Stellenanzeige, die die Stadt in den örtlichen Tageszeitungen sowie in Fachpublikationen geschaltet hat. „Es ist eine attraktive Stelle mit viel Gestaltungsspielraum“, hofft der zuständige Fachbereichsleiter Jürgen Sänger, der zusammen mit dem scheidenden Bibliotheksleiter den Ausschreibungstext formuliert hat, auf zahlreiche Bewerber bis zum Ablauf der Frist am 24. Februar. Nach einer verwaltungsinternen Vorauswahl muss der Gemeinderat über den Nachfolger von Kurt Menter entscheiden.

Dieser trat im Dezember 1985 seine Stelle an. Damals war die Bibliothek noch im alten Pflug untergebracht – und auch sonst nicht zu vergleichen mit ihrem heutigen Standard. Unter der Federführung von Kurt Menter avancierte die hiesige Stadtbibliothek zu einer Vorzeigeeinrichtung im Landkreis Lörrach, die dank ihrem modernen Konzept von Ausleihrekord zu Ausleihrekord eilte. Heute beherbergt die Einrichtung 48 000 Medien und bewältigt mit ihren insgesamt 2,9 Personalstellen im Jahr rund 160 000 Ausleihen.

Der neuen Leitung macht die Stadt im Hinblick auf die Fortkonzeptionelle Weiterentwicklung keine strikten Vorgaben. Allerdings erwartet sie die Fortführung der Reihe der „Autorenlesungen in Schopfheim“. Für die Stelle sucht sie eine „engagierte und souveräne Persönlichkeit“ mit bibliothekarischer Fachausbildung mit Erfahrung und bietet im Gegenzug eine „außerordentlich interessante Führungsaufgabe mit viel Eigenverantwortung“.