Schopfheim. Die Stadt sucht Wohnungen und Häuser jeder Größe, insbesondere auch kleine Einheiten für Einzelpersonen, aber auch Wohnungen für große Familien mit mehreren Kindern.

Sobald das Asylverfahren abgeschlossen ist, oder aber spätestens nach 24 Monaten müssten die Flüchtlinge die Erstunterkunft verlassen, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Ihre Anschlussunterbringung sei eine Pflichtaufgabe der Kommunen. So habe die Stadt die Auflage, 2017 mehr als 150 Flüchtlinge unterzubringen. Der Einzug in ein eigenes Zuhause, und sei es noch so bescheiden, sei ein elementarer Schritt für eine Integration der Flüchtlinge. Jedes Angebot könne helfen und sei willkommen. .

Wer helfen will, kann der Stadt das Mietangebot mit Informationen zur Wohnung per E-Mail (Anschrift, Grundriss, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Personenanzahl, Bilder, Grundmiete und Nebenkosten) zukommen lassen. Kontakt: Sandra Caldarera FB III / FG 2, Bürgerservice, Familie und Soziales, Tel. 07622 / 396-151, oder E-Mail: s.caldarera@schopfheim.de.