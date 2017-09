Schopfheim Stadtnahes Wohnen ist beliebt

Schopfheim (os). „Wir sind zufrieden mit dem Besucherzuspruch und den Verkaufsgesprächen“, sagte der Chef der Immobilienabteilung der VR-Bank Schopfheim-Maulburg, Andreas Meier, nach der Immobilienausstellung in Schopfheim.

Man habe von den Synergieeffekten mit dem verkaufsoffenen Sonntag profitiert. Besonders mit der Qualität der Kontakte mit potenziellen Kunden, Kaufinteressenten aus der Stadt und der Umgebung waren die Teilnehmer zufrieden.

Es sei ausgezeichnet angekommen, dass nicht nur die Immobilienangebote der VR-Immobilienabteilung und der mitwirkenden Immobilien-Unternehmen präsentiert wurden, sondern auch über Finanzierungsfragen und mögliche Unterstützung durch staatliche Fördermittel informiert wurde.

Deutlich geworden sei, dass der Trend in Richtung Wohnen mit Anbindung an eine gute Infrastruktur gehe, also hin zu stadtnahem Wohnen oder solchem im engen Umfeld, etwa in Hausen und Maulburg.

Schopfheim und das Umland als Mittelzentrum profitierten insgesamt von der Tatsache, dass im vorderen Bereich des Wiesentals und im Dreiländereck die Grundstücks- und damit auch die Immobilienpreise enorme Höhen erreicht haben, derweil es in Schopfheim guten Wohnraum zu zwar ebenfalls vergleichsweise hohen, „aber noch vertretbaren Preisen“ gebe, so Meier. Der Immobilienmarkt werde auch in Schopfheim und dem Umland vom anhaltend niedrigen Zinsniveau befördert.

Er und die Teilnehmer freuten sich auch darüber, dass das Vogelhäuschen-Basteln mit Schreiner-Azubis und Lehrern der Gewerbeschule Schopfheim und das Bemalen mit VR-Bank-Mitarbeiterinnen regen Anklang fand.