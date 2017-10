Schopfheim Ständchen zum 90. Geburtstag

Schopfheim-Fahrnau (kb). Am vergangenen Sonntagmorgen fand sich der Männerchor des Gesangvereins Fahrnau in der Hauptstraße 238 in Fahrnau ein, um seinen langjährigen aktiven Sänger Siegfried Rabus mit einem Ständchen zu erfreuen. Der Jubilar, eine Fahrnauer Persönlichkeit, konnte seinen 90. Geburtstag feiern. Rabus betrieb jahrzehntelang mit seiner Gattin den Edeka-Laden.

Unter der bewährten Leitung von Vizedirigent Manfred Vogt erklangen Lieblingslieder des Geburtstagskindes, die er alle auswendig mitsang. Clemens Jung-Diefenbach überbrachte die Grüße und ein Geschenk des Vorstands. Er erinnerte daran, dass „unser Siggi“ am 1. Januar 1946 dem Gesangverein Fahrnau beitrat, nahezu 70 Jahre als guter Tenorsänger aktiv war und wünschte Wohlergehen für die weiteren Jahre.

Beim sich anschließenden Umtrunk wurden noch manche Erlebnisse mit dem humorvollen Jubilar aufgefrischt und ausgetauscht.