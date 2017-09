Schopfheim Stelldichein der Oldtimer-Fans

Frank Ühlin, Wirt der Schweigmatter Gaststätte „Waldhaus“, ist ein eingefleischter Fan von Opel-Oldtimern und deshalb auch seit vielen Jahren Mitglied der Interessengemeinschaft Opel Rekord C und Commodore A.

Schopfheim-Raitbach (os). Schon zwei Mal und immer im Fünf-Jahres-Rhythmus habe die IG nach Schweigmatt zum Jahrestreffen eingeladen, sagte IG-Vorsitzender Bernd Radau aus Bresweiler am Samstag beim Schweigmatter Freibad. Und immer habe man im Südschwarzwald schöne Tage verlebt und somit auch die Ausrichtung des 34. Jahrestreffens nach 2007 und 2012 wieder in Frank Ühlins Hände gelegt, so Radau.

Beim Höhenschwimmbad trafen am Freitagmittag 30 Besitzer von Opel-Oldtimern, nicht nur der genannten Modelle, ein. Die weiteste Anreise hatte ein Opel-Fahrer aus Hannover, der die rund 700 Kilometer mit seinem 47 Jahre alten Commodore A auf sich genommen hatte. Viele Teilnehmer kamen auch aus der Raumschaft, übernachteten aber wie die Kollegen von weiter her entweder in Zelten auf dem Höhenschwimmbad-Gelände oder in Gaststätten.

Auf dem Schwimmbad-Gelände stand ein Festzelt, wo angesichts recht frischer Temperaturen eng zusammen gesessen und gefachsimpelt wurde. Für Verköstigung sorgte an allen Tagen Schwimmbad-Kioskbetreiberin Ildiko Kovacs.

Am Samstag stand tagsüber eine Ausfahrt durchs mittlere und kleine Wiesental auf dem Programm einschließlich eines Essens in einem Gasthaus in Weitenau. Wieder zurück in Schweigmatt, wurden am Abend die schönsten Opel-Commodore A- und Opel-Rekord C-Fahrzeuge ausgezeichnet. Ihre Besitzer erhielten Pokale und Urkunden.

Ein besonderes Highlight hatte Gerd Sum aus Müllheim dabei - sein Renncommodore wurde tagsüber bestaunt und abends besonders prämiert.

Am Sonntag bildete ein Oldtimer-Stammtisch den Abschluss des Opel-Jahrestreffens, das zum dritten Mal in Schweigmatt stattfand und das, wie Frank Ühlin und Bernd Radau betonten, dankenswerterweise vom Opel-Autohaus in Schopfheim unterstützt wurde.

Radau dankte Gastgeber Ühlin herzlich für die perfekte Ausrichtung der drei Tage und sagte, dass man sich schon jetzt auf 2022 freue. Auf dieses Jahr hat Frank Ühlin nämlich seine Freunde aus der Interessengemeinschaft Opel Rekord C und Commodore A schon wieder eingeladen.