Von Werner Müller

Auf Stimmenfang für Schopfheim: In das politische Ringen bei der Standortsuche für das neue Zentralklinikum des Landkreises können sich jetzt auch die Bürger einmischen – mit ihrer Teilnahme an einer Online-Petition.

Schopfheim. Auf der Internet-Plattform „OpenPetition“ können sich Interessierte mit ihrer Unterschrift für den Standort Schopfheim stark machen. Adressat der Unterschriftensammlung sind die Kreisräte, die bei der Standortwahl das letzte Wort haben – entweder am 20. März oder auch erst im Mai, wie Landrätin Marion Dammannn bei ihrem Besuch im Gemeinderat durchblicken ließn (wir berichteten).

Die Online-Petition ins Rollen gebracht hat Erhard Schöpflin aus Schopfheim. Auf die Idee kam er nach eigenen Worten, als er eher durch Zufall im Internet auf diese elektronische Möglichkeit der Bürgerbeteiligung stieß.

„OpenPetition“ ist nach eigenen Angaben eine „freie und gemeinnützige Plattform, auf der Bürger ein gemeinsames Anliegen öffentlich machen, sich organisieren und in den Dialog mit der Politik treten“.

Erhard Schöpflin hält es denn auch für dringend geboten, dass sich vor allem die Bürger aus dem Wiesental, insbesondere aus dem oberen Teil desselben, verstärkt zu Wort melden sollten. Denn sie wären seiner Meinung nach bei einem Zentralklinik-Standort im Lörracher Entenbad „in Notfällen eindeutig benachteiligt“.

Dies macht Schöpflin vor allem an den Entfernungen und an den Fahrzeiten fest.

Diese spielten bei der öffentlichen Diskussion über die drei möglichen Standorte bisher kaum eine Rolle, so Schöpflin. Zwar brächten Bürgermeister und Kreisräte ihre Geschütze für ihre jeweiligen Standortfavoriten in Stellung, doch ohne die „konkreten Entfernungen und Pkw-Fahrzeiten“ zu nennen.

Erhard Schöpflin hat diese mit einem Routenplaner ausgerechnet und kommt dabei zu folgenden Ergebnissen: Bei einem Klinikstandort im Entenbad bräuchten Patienten aus Todtnauberg 54 Minuten, aus Todtnau 46 Minuten, aus Schliengen 27 Minuten und aus Bad Bellingen 27 Minuten.

Bei einem Klinikstandort

in Schopfheim-Gündenhausen betrügen die Fahrzeiten aus Todtnauberg 43 Minuten, aus Todtnau 40 Minuten, aus Bad Bellingen 39 und aus Schliengen 40 Minuten. Die Rettungsfahrzeuge benötigten zwar nicht ganz so viel Zeit, so Schöpflin, die Relation dürfte aber annähernd gleich sein.

Für ihn wird aus dieser Aufstellung deutlich, dass ein Standort im Entenbad für die Patienten aus dem oberen Wiesental „Nachteile mit sich bringt“. Er bezeichnet denn auch die „Rettungszeit“ als maßgebenden Faktor für die Standortwahl des Zentralklinikums. Andere Erwägungen dürften „keinen Einfluss haben auf die Entscheidung der Kreisräte“.

So steht es denn auch in seiner Online-Petition, die seit dem Start vor ein paar Tagen bereits knapp 100 Bürger unterzeichnet haben – nicht selten mit zustimmenden Kommentaren. „Weil Schopfheim der Mittelpunkt ist“, heißt es zum Beispiel. Oder: „Notfallrettung in einem vernünftigen Zeitraum muss auch für die Bewohner des ländlichen Raums im Wiesental und Gersbach möglich sein“. Und ein anderer Unterzeichner schreibt: „Menschen im ländlichen Raum sind immer benachteiligt, das sollte nicht sein, wenn es um die Gesundheit oder das Leben geht“.

Die Online-Petition zum Klinikstandort ist noch bis 10. April aktiv. Eine konkrete Zahl an Unterzeichnern hat sich Erhard Schöpflin für seine „rein private Initiative“ nicht zum Ziel gesetzt, er hofft aber, dass so viele Menschen wie möglich mitmachen. Er und seine Mitstreiter wollen zusätzlich noch ausgedruckte Unterschriftenlisten auslegen - in Arztpraxen und Apotheken zum Beispiel, auch und vor allem im oberen Wiesental.

Erhard Schöpflin ist sich durchaus bewusst, dass seine Online-Petition an die Kreisräte keinen rechtsverbindlichen Charakter hat, dafür aber einen appellativen. „Sie soll aufrütteln“, so sein Wunsch.