Schopfheim Störenfried in Diskothek

Schopfheim. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei vom Sicherheitspersonal wegen einer Streitigkeit in eine Diskothek in der Johann-Sutter-Straße gerufen. Abklärungen vor Ort ergaben, dass es zuvor zu einer Streiterei zwischen mehreren Personen gekommen sei.

In der Folge wurde ein beteiligter 21-jähriger Mann aus dem Club gewiesen und bekam Hausverbot. Dem wollte dieser jedoch nicht nachkommen, weshalb er vom Sicherheitsdienst hinausgeschoben wurde, heißt es im Polizeibericht. Beim Eintreffen der Ordnungshüter befand sich der 21-Jährige nicht mehr vor Ort, kam jedoch während der Sachverhaltsaufnahme äußerst aggressiv zurück.

Die Beamten erteilten dem Störenfried einen Platzverweis, dem er zögerlich und nach gutem Zureden einer Freundin nachkam. Um 4.35 Uhr meldete der Sicherheitsdienst erneut, dass der 21-Jährige wieder in die Diskothek zurückgekehrt sei, so die Polizei. Nun war das Maß voll, und der 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.