Schopfheim (jab). Das eine Gerät – ein Föhn – macht einen ohrenbetäubenden Lärm, das nächste Objekt – ein Tischstaubsauger – muckt gar nicht mehr, und das dritte gibt den gewollten Tönen die falschen bei; auch nicht schön, weil`s ein Akkordeon ist. Die am Samstag beim ersten Schopfheimer Repair-Café in der Friedrich-Ebert-Schule versammelten Problemfälle sind vielfältig und reichen von der abgerissenen Hemdtasche zur flackernden Lampe und vom schlackernden Fahrradlenker zum nicht-heizenden Backofen. Was immer das Problem ist: Vieles lässt sich mit Hilfe der etwa ein Dutzend ehrenamtlichen Tüftler und Hobbyhandwerker aus der Umgebung lösen, die sich eingefunden haben, um vermeintlich kaputte Objekte wieder zum Laufen zu bringen. Auf dem Tisch direkt links am Eingang liegen eine Menge metallener Bauteile. Bei näherer Betrachtung erkennt auch der Laie darin die Urelemente eines Tischbackofens: „Geschenkt bekommen, noch nie gegangen“, fasst der Besitzer die Geschichte bis hierhin zusammen. Er ist in Sachen Elektrotüftelei selbst nicht ganz ahnungslos und hatte länger schon vor, sich einmal ans Werk zu machen, erklärt er; das Repair-Café nun gab endlich den entscheidenden Anstoß. Soeben sind Ehrenamtler Manfred und der Besitzer auf des Ofens Problem gestoßen: Einer der Schalter ist im Inneren des Gerätes abgebrochen. Der Kunde macht sich direkt auf zum örtlichen Baumarkt, um das nötige Ersatzteil zu besorgen: wenig später tut das Gerät seinen Dienst, zum ersten Mal in seinem Leben. Gegenüber dem Ofenproblem ist der lose Lenker am eben hereinrollenden Kinderfahrrad die reinste Bagatelle: Ein paar Inbusschlüssel-Umdrehungen an der richtigen Stelle, schon ist das Fahrrad wieder sicher. Mit geübten Augen entdeckt Manfred zudem die fehlenden Speichenreflektoren – ein Griff in die Vorratskiste bringt die passenden Modelle hervor – und das lose vordere Schutzblech. Unversehens bekommt die Kinderrad-Besitzerin nun den Akkuschrauber in die Hand gedrückt und präpariert das Ersatzteil unter Anleitung selbst, denn: Als reines Serviceangebot soll das Repair-Café keineswegs missverstanden werden; Hilfe zur Selbsthilfe ist Devise. Erfolgreich gestaltet sich das Wirken an einem Plattenspieler. Problem: Der Tonarm springt immer wieder zurück auf Anfang – echter Hörgenuss ist so nicht mehr möglich. Die Herstellerfirma hat die Reparatur unter Verweis auf die Unrentabilität abgelehnt; nicht in der Kalkulation inbegriffen allerdings war der hohe ideelle Wert, den der Plattenspieler für die Besitzerin hat. In dem – Eigenbezeichnung – „Rundum-Dilettanten“, der sich das Gerät nun vorknöpft, hat die Besitzerin endlich einen würdigen Bearbeiter gefunden: Selbst ein Anhänger der ehrwürdigen Platten-Kultur, versteht er das Anliegen besonders gut und arbeitet sich nun mit viel Fingerspitzengefühl in die komplizierte Mechanik des Gerätes vor. Das spannende Innenleben lockt auch die Tüftler von den beiden Nachbartischen an, gemeinsam wird gefachsimpelt und beratschlagt. Am Ende wird die Besitzerin ihre Platten endlich wieder von Anfang bis Ende anhören können – strahlende Gesichter bei allen Beteiligten. . Über die vier Öffnungsstunden hinweg bekommen die Helfer etwa 15 Problemfälle auf den Tisch – für den Auftakt ganz ordentlich, befinden die Organisatoren aus der Agendagruppe „Energie“, die die Idee initiiert und nun mit Hilfe der Stadt umgesetzt haben. Geht es nach Plan, soll′es schon im Oktober den nächsten Termin geben.