Schopfheim. Aufgrund eines Kabeldefekts ist die Straßenbeleuchtung in der Belchen­straße bis zur Wiechser Straße (Kreisverkehr) und von dort in Richtung Bismarckstraße außer Betrieb. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Der Energiedienst beginnt am Montag, 6. Februar, mit der Reparatur. Hierzu finden Elektroarbeiten und Erdarbeiten statt. Eine Reparatur vor dem Wochenende sei nicht möglich, so die Stadt, die um Verständnis bittet.