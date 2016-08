Schopfheim-Fahrnau. Am Montagabend gegen 21.30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass auf der Hauptstraße in Fahrnau ein Straßenrennen zwischen zwei BMW-Fahrern stattfinde. Ein orangefarbener BMW und ein schwarzer BMW X3 seien direkt nebeneinander auf der Hauptstraße kurz vor der Einmündung Grienmatt gestanden. Anschließend seien beide gleichzeitig gestartet und in Richtung Schopfheim gerast, heißt es im Polizeibericht.

Kurze Zeit später teilte ein anderer Zeuge mit, dass auf der Brücke über der B 317 in Richtung Kürnberg eine Ansammlung von etwa 50 bis 100 Personen zu sehen sei und mehrere geparkte Sportwagen dort stünden. Unklar ist laut Polizeiangaben, ob ein Zusammenhang mit dem Straßenrennen bestand.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Straßenrennens beziehungsweise Personen, die durch das Autorennen gefährdet worden sind (Tel. 07622 / 666 980). Offenbar sollen mehrere Personen das Rennen mit Smartphones gefilmt haben.