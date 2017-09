Schopfheim Tausende Besucher feiern den Herbst

Von Petra Martin

Ein Altweibersommertag mit je einer Prise Oktoberfest und Kirmesstimmung, mit vielen vollen Läden, fetziger Musik, Tausenden von Besuchern und mit dem Duft von gebrannten Nüssen? Was ist das? Genau, das ist das Erfolgsrezept des verkaufsoffenen Sonntags mit Herbstmarkt, zu dem der Gewerbeverein eingeladen hatte.

Schopfheim. Die Besucher ließen sich nicht lange bitten und strömten vor oder nach der Stimmabgabe am Bundestagswahlsonntag in die Innenstadt, als ob nirgendwo sonst im Landkreis eine Veranstaltung wäre.

Da ging es ab in die Geschäfte oder der Flaniermeile entlang, in die sich die Hauptstraße verwandelt hatte. Überall standen Strohballen, gab es an den Waren-, Verpflegungs- oder Gewinnspiel-Ständen im Zentrum Schalen mit roten Äpfeln; Kürbisse schmückten den sonnigen Herbsttag, und die Markgrafenstadt wimmelte von Gästen, die sich eine Wurst, Flammkuchen, Curry mit Ente oder neuen Süßen gönnten. Gehobene Kürbisküche von Koch Daniele Maula gab es beim Stand von Energiedienst/VHS. Das Sanierungsmobil hatte gute Tipps parat. Die Malteser feierten auf dem Marktplatz zehnjähriges Bestehen ihrer Ortsgruppe und führten ihre Besuchs- und Rettungshunde vor. Ortsbeauftragter Szokoll zeigte mit seinem Team Interessierten - abseits vom Blaulicht - wie eine rollende Intensivstation im Innern aussieht.

Die Kinder verkauften auf dem Pflughof Spielsachen, ließen sich Luftballons reichen oder fuhren mit dem Karussell („Mamaaa, bitte!“). Die Erwachsenen schauten sich Panamahüte und Alpakawolle an oder die ausgestellten Autos, gönnten sich hie und da ein Gläschen, genossen die lässige Stimmung zu guter Musik, sei es die von „Amedeos“ oder die aus der lebenden Musikbox. Hunderte Seifenblasen stiegen auf.

In der Hebelstraße zeigten Verkäufer Trödel und Antikes, in der Scheffelstraße ging es an Bekleidungs-, Nippes- und Gastroständen hoch her - zahlreiche Gäste genossen auch hier den trubeligen Sonnentag. Der Einsatz aller Beteiligten hat sich gelohnt: Es war wieder ein verkaufsoffener Sonntag nach Maß.