Schopfheim Technikmuseum: Leihgeber sollen sich melden

Schopfheim-Fahrnau. Das Technikmuseum in Fahrnau muss auch die gesammelten Exponate im zweiten Stock aufgeben. Das Museum ruft alle Leihgeber auf, sich mit der Museumsgesellschaft in Verbindung zu setzen, so dass die Gegenstände gegebenenfalls zurückgegeben werden können.

Das Technikmuseum sei nach wie vor in Verhandlungen mit dem Gutenbergmuseum in Mainz, so Harald Klemm, Vorsitzender der Museumsgesellschaft (wir berichteten).

Das Gutenbergmuseum habe an der Ausstellung der einmaligen Setzmaschinensammlung „größtes Interesse“. „Hier hoffen wir, dass wir kurz- bis mittelfristig eine Lösung hinbekommen, so dass das Ausstellungsgeschoss im ersten Stock geräumt werden kann“, so Klemm. Die Museumsgesellschaft würde sich freuen, wenn die Ausstellung auf diese Art und Weise in einem weiter professionellen Museum gesamthaft ausgestellt werden könnte.

Der Erlös der Sachen, die eventuell veräußert würden, werde für gemeinnützige Zwecke eingesetzt.

„Wir hoffen insgesamt auf ein gutes Ende, und sind momentan noch bester Hoffnung“, teilt Klemm mit.