Von Hans-Jürgen Hege

Beim 20. Neujahrsempfang, den Enkenstein und Langenau gemeinsam organisieren, um in gemütlicher Runde Freunde, Nachbarn und Kollegen zu treffen, gaben Stefan Siebert und Gernot Glatt als „Acoustik Boulevard“ den Takt zum obligatorischen Rückblick durch die Ortsvorsteherinnen Elke Würger (Langenau) und Eva Brutschin (Enkenstein) vor.

Schopfheim-Langenau. Reizworte in Langenau seien unter anderem die Breitbandversorgung, der Umbau des Probelokals im Rathaus, eine zweite Geschwindigkeitsanzeige an der Landstraße, die Lärmaktion, das verlässliche Ferienprogramm, Dorffest und Dorfflohmarkt, die Abdichtung des Brunnens, die Entwicklung des Neubaugebiets „Loh-Nord“, Walter Geisers Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat und nicht zuletzt der noch immer lodernde Dauerbrenner „Kita-Neubau“ gewesen.

Elke Würger fand es „interessant“, dass „basierend auf Fehlinformationen oder Interpretationen von Wörtern Entscheidungen getroffen wurden, die zu vielen emotionalen Diskussionen geführt haben“.

Sie kritisierte Entscheidungsträger, die in hektischen Zeiten mit ständig neuen Herausforderungen „am Anschlag sind und vermeintlich kleinere Projekte durchwinken, ohne deren Konfliktpotenzial zu erkennen“. Sie glaube, dass in der Stadt zu viele Projekte angestoßen werden, die mit dem vorhandenen Personal nicht bewältigt werden können. Darunter, so Würger, litten dann wieder die Teilorte, weil zu wenig Zeit für ihre Anliegen bleibe.

Im Zusammenhang mit dem Lärmaktionsplan appellierte Elke Würger an den Bürgermeister, sich des Themas persönlich anzunehmen und dabei daran zu denken, dass „Langenau zu Schopfheim gehört“.

Die Landstraße fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landratsamts. Elke Würger und ihre Mitbürger wünschen Tempo 40 und ein Parkverbot auf der kompletten Ortsdurchfahrt. In einem kurzen Ausblick sprach Elke Würger die Breitbandversorgung, die Arbeiten am Hochwasserschutz, den Neubau der Kita sowie den Abriss des alten THW-Gebäudes, die Planung des Bildungshauses einschließlich der Sanierung der sanitären Anlagen mit Umbau der Umkleide und getrennter Duschanlagen an, die heuer im Arbeitsprogramm der Verwaltung ebenso zu finden sind wie die Entscheidung über Schopfheims Bewerbung um die Ansiedlung des Zentralklinikums.

„Hier hoffe ich, dass die Landrätin ihr Versprechen einhält, über die Bewerbung neutral und nur nach den besten Gesichtspunkten zu entscheiden.“ Und die Kreisräte forderte Elke Würger auf, „ein positives Zeichen für eine gerechte Verteilung der Kreiseinrichtungen im Landkreis“ zu sorgen. Es sei also mehr als gerecht, „wenn wir neben der Kreismülldeponie das Zentralklinikum erhalten würden“.

Mit Humor und dem Hinweis darauf, dass sie sich nach Abschluss des Jahres 2016 des Eindrucks nicht erwehren könne, die Stadt bestehe lediglich aus zwei Teilorten, startete Ortsvorsteherin Eva Brutschin ihren Rückblick. Eigentlich sei es in ihrem Ortsteil sehr ruhig abgelaufen.

Zwei Events habe es gegeben. Beim einen wurden die Einwohner zu einer Ortsbegehung eingeladen, und das neue Rathausschild wurde enthüllt, das das Wappen von Enkenstein und Schopfheim zeigt. Und das soll nichts anderes heißen als: „Wir gehören zu Schopfe. Aber des Rothus g’hört zu uns. Aber es gehört au mol g’striche.“

Ein weiterer Höhepunkt sei das Lichterfest gewesen, bei dem Christof Nitz sich für eine Sprechstunde zur Verfügung stellte. „Des“, so Brutschin, „isch für uns e cooli Sach un kann au gern zur Tradition werden.“ Bedrückend für Enkenstein sei, dass es außer den Plätzen in privater Hand keinerlei Bauplätze gebe.