Schopfheim THG: „Ein gut gedämmtes Mauerwerk“

Von Werner Müller

Schritt für Schritt: An der Dauerbaustelle THG nähert sich ein weiterer Sanierungsabschnitt der Vollendung.

Schopfheim. Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres legen die Bauarbeiter bei der Sanierung der Fassade im Erdgeschoss - im Bereich der Hausmeisterkabine – letzte Hand an.

„Bis Montag werden wir fertig“, atmet Bertram Ludwig vom Gebäudemanagement der Stadt tief durch. Der rund 36 Meter lange Abschnitt auf der Nordseite des Schulgebäudes – zwischen Café Garibaldi und Zwischenbau – ist nach seinen Worten der letzte Fassadenteil, der noch zu sanieren war.

Die Außenwand bekam eine Wärmedämmung, auch die Holz-/Alufenster erfüllen moderne Vorgaben bezüglich Schall- und Wärmeschutz. Außerdem kamen neue Akustikdecken, Fußböden und Gas- und Elektroinstal­lationen hinzu.

Die alten Fassadenelemente und die Fenster stammten laut Ludwig aus dem Jahr 1962. Der Hausmeister musste in seinem zugigen Reich bisher die Außenwand notdürftig mit Styroporplatten abdecken und zusätzlich einen Heizstrahler einsetzen, damit es ihn im Winter wenigstens nicht fror.

„Jetzt haben wir ein gut gedämmtes Mauerwerk“, freut sich Bertram Ludwig über die geglückte Sanierung auf den letzten Drücker. 220 000 Euro lässt sich die Stadt diese Sanierung immerhin kosten.

Während die Fassade zum Unterrichtsbeginn am Montag fertig sein dürfte, sieht es bei anderen Maßnahmen nicht ganz so gut aus. So sind die Sanierungsarbeiten im Physikraum ins Hintertreffen geraten, weil es Lieferprobleme gab.

Dies wiederum brachte die Arbeiten im direkt darunter liegenden Lehrerzimmer in Verzug. Bis Ende des Monats sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein. So lange müssen die Lehrer in drei Klassenzimmer ausweichen.

Am Ende angelangt sind die Sanierungsarbeiten damit aber noch immer nicht. „Das dauert noch fast ein Jahr“, schwant dem Gebäudemanager der Stadt.

Im letzten Abschnitt stehen noch Modernisierungen im Rektorat und im Sekretariat sowie im Musikraum und weiteren Physikräumen auf der Agenda. Und schließlich ist auch ein Teil des Flachdaches, das eigentlich jetzt in den Ferien an der Reihe war, auf Vordermann zu bringen.

Dass dies nicht, wie geplant, schon jetzt klappte, hat laut Bertram Ludwig einen simplen Grund: Die Stadt bekam auf ihre Ausschreibung hin kein einziges ernsthaftes Angebot. Sie hat die Arbeiten deshalb auf 2018 verschoben.