Schopfheim „Tiere wollen es auch sauber haben“

Alles begann im Herbst 2016 mit der Frage: „Mama, warum werfen die Leute Müll in die Wohnung der Tiere?“ Auf diese Frage wusste die Mutter der heute sechsjährigen Hausener Erstklässlerin aus Sattelhof auch keine plausible Antwort.

Schopfheim-Raitbach. Ein Jahr später war es dann soweit. An einem sonnigen Herbsttag war die kleine Schwester von Mia-Lotta bei ihrem Papa bestens versorgt, und das Mutter-Tochter-Gespann machte sich auf der rund 500 Meter langen Strecke zwischen Café Reichert und Bushaltestelle, Abzweigung Sattelhof, auf den Weg, den Müll aus dem Wald einzusammeln. Dieser lag nämlich unverändert noch immer im Wald des kleinen Weilerörtchens von Schopfheim. Ob es sich um Privat- oder Gemeindewald handle, wisse sie nicht, gab die 34-jährige Mutter an. Das spiele aber auch keine Rolle. Ihr sei es wichtig gewesen, den lobenswerten Grundgedanken ihrer Tochter aufzunehmen und ohne sich die Frage zu stellen, warum sie den Müll aus dem Wald sammeln solle, sie habe ihn da ja nicht hingeworfen, sich an die Müllsammelaktion zu machen.

Mit Handschuhen, einem Bollerwagen und zwei 60-Liter-Müllsäcken zogen Mutter und Tochter los. Nach zig Malen Hang hoch, Hang runter und drei Stunden später standen die beiden vor mehr als zwei Säcken mit etwa 40 Kilogramm Müll. Überwiegend waren es kleine Bier- und Sektfläschchen, aber auch halb leeres Frostfreispray, Verpackungsmüll einer Fastfood-Kette und mehrere Babywindeln. Es sei erschreckend zu sehen, wie unverrottet eine Babywindel sei, die seit über einem Jahr Wind und Wetter ausgeliefert sei, sagte die Mutter von Mia-Lotta, deren kleine, knapp zweijährige Tochter noch Windeln trägt. „Das gibt einem auf jeden Fall zu denken.“

Zur Belohnung gab es für Mia-Lotta dann im Café Reichert ein Eis. „Das hat sie wirklich toll und aus eigenem Antrieb gemacht“, berichtete die Mama stolz.

Was nicht so toll war, war die Tatsache, dass nur einen Tag später neben der Bank bei der Abzweigung Sattelhof schon wieder Müll am Boden lag. „Vielleicht sollte die Stadt Schopfheim mal darüber nachdenken, neben die beiden Bänke auf dem Weg zum Café Reichert sowie neben das sogenannte Schorschenbänkle auf dem Sattelhofweg, Richtung Raitbach, Mülleimer aufzustellen. Die sucht man dort nämlich vergebens“, so die Mutter.