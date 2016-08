In diesem Jahr fanden die 25. Vereinsmeisterschaften des Tennisclubs Langenau statt Den Titel holte zum ersten Mal Andrea Campagna und zum vierten Mal Meik Gorski. Schopfheim-Langenau. In sieben Klassen kämpften die Spieler um die Glas- und Wanderpokale. Die Endspiele fanden bei angenehmem Tenniswetter statt. Bereits in der Vorrunde waren Spiele zu sehen, die durchaus Final-Qualität hatten, insbesondere das Viertelfinalspiel der Herren zwischen Manuel Rieple und Florian Strütt und das Halbfinalspiel zwischen Manuel Rieple und Mark Jakobs. In beiden Spielen setzte sich Manuel Rieple durch. Auch mit dem Zuschauerinteresse zeigte sich der TCL zufrieden. Fast jeden Abend war eine stattliche Zuschauerkulisse auf dem Tennisgelände. Bei den Junioren siegte Kevin Neelz gegen Zwillingsbruder Patrick in zwei Sätzen und wurde erneut Vereinsmeister. Zum ersten Mal wurde Andrea Campagna Vereinsmeisterin bei den Damen. Im Endspiel setzte sie sich gegen die letztjährige und dreimalige Vereinsmeisterin Monika Tiedemann in zwei Sätzen durch. Vor dem Endspiel hatte Andrea Campagna am gleichen Tag noch ihr Viertelfinalspiel gegen Cindy Lederer und das Halbfinalspiel gegen Petra Schmauser-König erfolgreich bestritten. Im Damendoppel behielten Monika Tiedemann und Petra Schmauser-König gegen Elke Würger und Heidrun Rieple die Oberhand und konnten den Pokal entgegennehmen. Bei den Herren mit 20 Teilnehmern standen sich im Endspiel wie im Vorjahr Manuel Rieple und Meik Gorski gegenüber. In diesem Jahr setzte sich in einem hochklassigen Spiel Meik Gorski nach zwei Sätzen durch und stand zum vierten Mal als Titelträger fest. Dennis Schnell entschied die Trostrunde um Platz drei im Duell gegen Joachim Rieple für sich. In der Freizeitklasse konnte sich bei den Herren Bernd Kessler als Seriensieger durchsetzen. Er wurde vor Michel Neelz zum sechsten Mal Freizeit-Vereinsmeister. Im Herren-Doppel standen Jürgen Hlawatschek und Walter Würger auf dem Siegerpodest, die das Endspiel aufgrund ihrer Routine gegen Florian Strütt und Sasa Trcovic gewannen. Das Freizeit-Doppel bei den Herren gewannen Bernd Kessler und Henri Welte gegen Michel Neelz und Gottfried Hintner. Die Siegerehrungen nahmen Vorsitzender Manfred Schnell und Sportwart Freddy Gersbacher vor. Neben Pokalen gab es auch wieder gesponserte Sachpreise für alle anwesenden Teilnehmer.