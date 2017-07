Schopfheim „Toccaten-Feuerwerk“

Schopfheim . Am Donnerstag, 13. Juli, findet um 20 Uhr in der evangelischen Stadtkirche das zweite Konzert des diesjährigen Schopfheimer Orgelsommers statt.

Zu Gast ist Maria Mokhova, die an beiden Orgeln ein Programm unter dem Motto „Toccaten-Feuerwerk“ mit Werke von Bach, Boëllmann, Peters und Duruflé spielen wird.

Maria Mokhova wurde in Nischnij Nowgorod (Russland) geboren. Sie studierte am Konservatorium ihrer Heimatstadt (Diplom mit Auszeichnung). Viele Reisen führte sie nach Mitteleuropa, wo sie an zahlreichen Meister- Kursen und Wettbewerben teilnahm.

Sie ist die Preisträgerin der Internationalen Orgelwettbewerbe in Korschenbroich (2005) und in Nürnberg (2007), die Gewinnerin des Internationalen Orgelwettbewerbs in Opava (2004), des Internationalen Musik Wettbewerbs „Prager Frühling“ (2006) und des Internationalen Orgelwettbewerbs in Rom (2009), die Finalistin des Internationalen Orgelwettbewerbs in St. Albans (2007) und des Internationalen Orgelwettbewerbs „Grand Prix de Chartres“ (2008).

Sie studierte weiterhin Orgel in Frankfurt und Heidelberg. Sie übt eine rege Konzerttätigkeit in Russland, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Schweiz, Dänemark, Österreich und Italien aus.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine angemessene Spende gebeten.