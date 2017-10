Schopfheim Tödlicher Unfall nach einem Überholmanöver

Schopfheim-Eichen / Hasel. Am vergangenen Freitag gegen 18.55 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein Verkehrsunfall auf der B 518 zwischen Wehr und Schopfheim gemeldet. Ein Fahrzeug habe sich überschlagen. Es gebe mehrere Verletzte.

Vor Ort stellten die eintreffenden Kräfte von Polizei und Rettungsdienst fest, dass insgesamt drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren. Nach den bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fuhren auf der B 518 zwischen Wehr und Schopfheim zwei Autos, ein weißer Mercedes A-Klasse und hinter diesem ein schwarzer Maserati, in Richtung Schopfheim.

Kurz nach der Ortschaft Hasel kam ihnen ein roter Linienbus entgegen. Hinter diesem scherte ein weißer Jaguar-Sportwagen aus, um dem Bus zu überholen. Es kam zum Frontalzusammenstoß noch hinter dem Bus. Alle vier beteiligten Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Es bestand bei allen Personen Lebensgefahr.

Zwei der Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber und zwei weitere mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der 26-jährige Fahrer des Mercedes starb kurze Zeit später in der Klinik an seinen schweren Verletzungen. Seine 22-jährige Beifahrerin wurde weiterhin stationär in einer Klinik behandelt. Der 24-jährige Fahrer des Jaguars und der 41-jährige Fahrer des Maserati befinden sich ebenfalls unter Lebensgefahr weiterhin in medizinischer Behandlung.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand großer Sachschaden. Der Linienbus wurde nach bisherigen Erkenntnissen von keinem der Unfallfahrzeuge berührt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat in Weil am Rhein (Tel. 07621 / 9800-0) übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.