Nachrichten-Ticker

23:15 Irans Präsident: Diplomatie alleine hilft nicht in Syrien

Teheran - Nach Ansicht des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani wäre der Syrien-Konflikt mit Diplomatie alleine nicht zu lösen gewesen. Erst nach den militärischen Erfolgen der syrischen Regierungstruppen und ihrer Verbündeten sei nun auch Diplomatie zu einer realistischen Option geworden. "Diplomatie und Widerstand sind nun mal manchmal zwei Seiten derselben Medaille", sagte Ruhani im iranischen Staatsfernsehen. Der Weg für eine diplomatische Lösung sei damit geebnet, die für diesen Monat geplanten Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana hätten gute Aussichten auf Erfolg.

23:13 Ex-Minister Macron lobt Merkels Flüchtlingspolitik

Berlin - Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Hintergrund der gewachsenen Terrorgefahren in Europa gelobt. Es sei eine "widerliche Vereinfachung", wenn Merkel vorgeworfen werde, sie habe mit der Aufnahme von Flüchtlingen die eigene Hauptstadt und ganz Europa der Terrorgefahr ausgeliefert, sagte Macron der "Süddeutschen Zeitung" nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin. "Kanzlerin Merkel und die ganze deutsche Gesellschaft waren auf der Höhe unserer gemeinsamen Werte".

22:18 Hollywood-Zeichen wird zu "Hollyweed"

Los Angeles - Ein Unbekannter hat den berühmten Schriftzug über den Hügeln Hollywoods in Anspielung auf das in Kalifornien legalisierte Marihuana zu "Hollyweed" abgeändert. Die beiden riesigen O-Buchstaben des Wahrzeichen von Los Angeles waren am Neujahrsmorgen mit weißen und schwarzen Planen jeweils zu einem E abgewandelt worden, wie Fotos zeigen. "Weed" bedeutet umgangssprachlich Marihuana. Aufnahmen von Sicherheitskameras zeigen, wie sich ein Unbekannter nachts heimlich auf das abgesperrte Gelände um den Schriftzug geschlichen hatte, wie die "Los Angeles Times" berichtet.

22:11 650 angezündete Fahrzeuge in der Silvesternacht in Frankreich

Paris - In der Silvesternacht sind in Frankreich 650 Fahrzeuge angezündet worden. Die Zahl der Autobrände stieg damit nach Angaben des Pariser Innenministeriums im Vergleich zum Vorjahr leicht, damals seien 602 Fahrzeuge in Brand gesteckt worden. Das Abbrennen von Autos in der Silvesternacht ist in Frankreich seit Jahren zu einer Art Ritual geworden. Das Problem sei über die vergangenen fünf Jahre aber um 20 Prozent zurückgegangen, so das Ministerium. Die französischen Behörden meldeten "einige Spannungen oder Störungen der öffentlichen Ordnung", es habe aber keinen größeren Zwischenfall gegeben.

21:47 Vier Tote des Anschlags in Istanbul noch nicht identifiziert

Istanbul - Nach dem Terrorangriff auf eine Silvesterparty in einem Club in Istanbul mit mindestens 39 Toten sind 4 von ihnen noch nicht identifiziert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Abend berichtete, handelt es sich bei den Toten um 25 Männer und 14 Frauen. Von den 35 identifizierten Todesopfern sind demnach 11 türkische Staatsangehörige, die anderen 24 Ausländer verschiedener Nationalitäten. 65 Menschen wurden verletzt. Ob auch Deutsche unter den Verletzten sind, ist nicht bekannt. Von dem oder den Tätern fehlt noch jede Spur.