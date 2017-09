Schopfheim Tour auf den Bürgenstock

Das Ferienprogramm des KSV Gersbach unter Leitung von Anja Schmid und Andreas Baier führte dieses Jahr zum Zelten nach Buochs am Vierwaldstättersee. Den erste Tag verbrachten die Kinder auf dem Campingplatz mit Baden, Spielen und einem Abendspaziergang durch den Ort.

Am nächsten Tag nahmen sie den über 1200 Meter hohen Bürgenstock in Angriff. Auf dem berühmten Felsenweg staunten alle über den atemberaubenden Tiefblick zum See und über den Fernblick in den Schwarzwald. Nach Zeltabbau und nochmaliger Abkühlung im See ging es wieder nach Hause.