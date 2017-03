Schopfheim Transportable Kleinorgel wird angeschafft

09:30 Türkei droht mit Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens

08:28 Niederlande stehen nach Wahl vor schwieriger Regierungsbildung

Den Haag - Aufatmen bei den Pro-Europäern: Der Rechtspopulist Geert Wilders verpasste bei der Parlamentswahl in den Niederlanden den lange für möglich gehaltenen Wahlsieg klar. Der bisherige Ministerpräsident Mark Rutte kann wahrscheinlich bleiben - fragt sich nur, mit wem als Partner. In den Niederlanden zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Rutte kann seine bisherige Koalition mit den Sozialdemokraten nicht fortsetzen. Der Bündnispartner wurde massiv abgestraft und erlitt eine beispiellose Niederlage.

08:19 Radfahrer auf der Autobahn flüchtet vor Polizei und wird angeschossen

Dorsten - Bei einem Polizeieinsatz an der Autobahn 52 in NRW ist ein Mann von Beamten angeschossen worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit einem Fahrrad auf der Autobahn nahe Dorsten. Als ihn Polizisten kontrollieren wollten, sei er zu Fuß über ein Feld geflüchtet. In dieser Situation habe einer der Beamten auf den flüchtenden Mann geschossen. Die genauen Umstände werden von einer Ermittlungskommission untersucht. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt ist, ist unklar.