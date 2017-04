Schopfheim Traumjobs für Berufseinsteiger

Ungebrochen ist das Interesse der Jugend an Möglichkeiten, ihre berufliche Zukunft zu gestalten. Die Ausbildungsbörse jedenfalls hatten auch heuer wieder viele junge Menschen im Fokus.

Schopfheim. Nicht wenige Eltern begleiteten ihre Sprösslinge ab Klasse acht auf dem Weg durch das Labyrinth, das in der Gewerbeschule und – erstmals – auch in der Gewerbeakademie (GA) auf sie wartete. Auf dem „Marktplatz für Praktikum und Ausbildung“ waren nicht nur alle namhaften Industriebetriebe der Region, sondern auch die beliebte Last-Minute-Lehrstellenbörse der IHK und natürlich Verwaltung, Handel, Handwerk und Gewerbe aller Sparten zu finden, die an der Gewerbeschule und an der Kaufmännischen Schule in Schopfheim sowie in der GA vertreten sind.

Um die Hemmschwelle für die Jugendlichen niedrig zu halten, repräsentierten an den meisten Informationsständen Auszubildende ihren Arbeitgeber, den viele von ihnen ebenfalls über die Börse gefunden hatten. Auch das war sicherlich verantwortlich dafür, dass an allen Ecken, in den Gängen oder im Freien intensive Gespräche geführt wurden über den Einstieg ins Berufsleben oder über mögliche Karrieren im einen oder anderen Traumjob. Durch die traditionelle Ausbildungsbörse, bei der sich Banken, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Innungen und zahlreiche Betriebe stark engagieren, findet Bürgermeister Christof Nitz seine Stadt „hervorragend präsentiert“. Auch im Namen der Stadt wünschte Nitz „den Einsteigern ins Berufsleben viel Erfolg“.

Landrätin Marion Dammann attestierte „Organisatoren und Koordinatoren“ der Ausbildungsbörse „Innovationskraft und ein gutes Gespür für Neuerungen in Wirtschaft, Technik und Arbeitsmarkt“. Sie seien „dem Landkreis eine zuverlässige Stütze und ein starker Motor“, betonte die Landrätin in ihrem Grußwort. Den hohen Stellenwert, den die traditionelle, weitestgehend praxisorientierte Berufs- und Fortbildungsschau bei den Ausbildungsbetrieben genießt, unterstrichen auch in diesem Jahr wieder die Informationsstände, in welche die Betriebe viel Zeit, Arbeit und Geld investierten, um den jungen Besuchern damit vielleicht auch ein wenig um den Bart zu streichen.

Denn noch immer sind die Chancen, eine Lehrstelle zu erhalten, groß. Der Personalchef eines Zeller Unternehmens beispielsweise weiß, wie wichtig es sein kann, um Nachwuchs zu werben. Sein Betrieb leide wie viele andere unter permanentem Fachkräftemangel und sei froh, schon einige Jahre den Bedarf zu einem großen Teil aus den Reihen der Auszubildenden decken zu können. Bei Börsen wie der in Schopfheim oder der noch etwas größeren Ausgabe in Weil müsse man zwar nicht gerade den roten Teppich ausrollen, aber doch kräftig die Werbetrommel rühren und zeigen, was man den jungen Menschen zu bieten hat.