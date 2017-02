Nachrichten-Ticker

17:30 Gladbach setzt Aufholjagd fort - 2:0 beim FC Ingolstadt

Ingolstadt - Borussia Mönchengladbach hat seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Drei Tage nach dem Achtelfinal-Einzug in der Europa League siegte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking beim FC Ingolstadt 2:0 und rückte mit nun 29 Punkten auf den zehnten Platz vor. Ingolstadt bleibt mit 18 Zählern Vorletzter.

17:22 Türkei stellt 290 Kilometer Mauer an Grenze zu Syrien fertig

Istanbul - Die Türkei hat an der Grenze zum Bürgerkriegsland Syrien bereits eine 290 Kilometer lange Mauer errichtet. Damit sei mehr als die Hälfte des geplanten 511 Kilometer langen Mauerabschnitts fertiggestellt, sagte Ergün Turan, der Vorsitzende der an der Errichtung beteiligten staatlichen Wohnungsbaugesellschaft Toki, nach einem Bericht des Senders TRT. Demnach erstreckt sich die Mauer über die süd- und südosttürkischen Provinzen Hatay, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Sirnak und Gaziantep. Die Elemente seien mobil und könnten damit an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.

17:12 In Nigeria entführte deutsche Archäologen wieder frei

Abuja - Zwei deutsche Archäologen sind wenige Tage nach ihrer Entführung in Nigeria wieder freigekommen. Die beiden Forscher seien im Ort Katari nördlich der Hauptstadt Abuja in der Nacht freigelassen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Sie seien körperlich unversehrt. Ob ein Lösegeld bezahlt wurde, war zunächst nicht klar. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die beiden vermissten Professoren der Goethe-Universität Frankfurt seien in der Obhut der Botschaft in Abuja. Ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut. Sicherheitskräfte hätten für die Freilassung der Deutschen gesorgt.

16:25 Zwei Menschen in Bayern wohl von Einbrechern getötet

Königsdorf - Bei einem Gewaltverbrechen in Oberbayern sind ein Mann und eine Frau getötet worden, eine weitere Frau erlitt schwerste Verletzungen. Sie wurden offenbar Opfer von Einbrechern, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife fand die beiden Toten und die Verletzte am späten Samstagabend in einem Einfamilienhaus in einem Weiler von Königsdorf. Die Staatsanwaltschaft hat eine Sonderkommission eingerichtet. Die Überlebende wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte noch nicht vernommen werden. Die Identität der Opfer und die genaue Todesursache sind noch unklar.

16:22 Regierung prüft Berichte über Tod deutscher Geisel

Manila - Die Regierung der Philippinen prüft nach eigenen Angaben Berichte, wonach eine deutsche Geisel angeblich hingerichtet worden sein soll. Trotz andauernder Bemühungen von Gruppen und Sicherheitskräften habe er Berichte über die angebliche Enthauptung einer deutschen Geisel auf Jolo am Nachmittag erhalten, teilte Präsidentenberater Jesus Dureza mit. Die Bemühungen, diese Berichte zu bestätigen, dauerten noch an, sagte Dureza. Generalmajor Carlito Galvez, ein regionaler Militärkommandeur, sagte der dpa, die Armee wolle den Tod der Geisel nur bestätigen, wenn es eine Leiche gebe.