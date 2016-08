Der Schwarzwald liegt direkt vor der Haustür – und bietet selbst Kennern noch immer neue Facetten. Dies dachte sich auch die VHS und hat ihn deshalb zum Thema des neuen Semesterprogramms Herbst/Winter gewählt. Von Sarah Trinler Schopfheim. Exkursion ins Uhrenland Furtwangen, Backkurs zur Schwarzwälder Kirschtorte, Schneeschuhwandern auf dem Belchen – mit der VHS lässt sich der Schwarzwald von den unterschiedlichsten Seiten entdecken. „Das Thema bietet viel Raum für verschiedenste Veranstaltungsformen“, sagte Katrin Nuiro, die im März die Leitung der VHS übernommen hat, beim gestrigen Pressegespräch. Das Programm, das seit Anfang dieser Woche ausliegt, hält in der Heftmitte einen Überblick über die Sonderveranstaltungen zum Schon 100 Anmeldungen Thema „Schwarzwald“ bereit. Seit Anfang dieser Woche ist auch die Anmeldung auf der VHS-Homepage freigeschaltet. „Wir haben jetzt schon über 100 Anmeldungen“, staunt Nuiro. Semesterauftakt ist am Samstag, 24. September, ab 18 Uhr in der Kulturfabrik mit der Ausstellung des jungen Freiburger Grafikers Florian Tröger, der seine Zeichnungen als „eine Mischung aus Schwarzwald und Straße“ bezeichnet. Zithermusik und Speckzopf stimmen auf das Semester-Thema ein. Kulturliebhaber kommen bei der Lesung von Heidi Knoblich aus ihrem Roman „Winteräpfel“ auf ihre Kosten. Auch kulinarisch lässt das Programm der VHS keine Wünsche offen. Mit Kursen wie Indische Küche, Sushi und Thermomix komme man dem anhaltenden Koch- und Backtrend nach, wie Angelika Bühler, Fachbereichsleiterin Gesundheit, Ernährung, EDV, berichtete. Der beliebte Kursleiter Daniele Maula hat sein Angebot ausgeweitet und bietet im neuen Semester neben Single-Kochkursen auch Kurse für verwitwete Hobbyköche. In den vergangenen Monaten musste die VHS für einige Dozenten Ersatz finden, um beliebte Kurse weiterhin anbieten zu können, erklärte Nuiro. Der Bereich „Junge VHS“ konnte ausgebaut werden, sodass zum Beispiel erstmals ein Ersthelferkurs für Jugendliche im Programm steht. Da der 2015 erstmals veranstaltete Koffermarkt gut ankam, folgt am 19. November die zweite Auflage und soll eventuell eine feste Größe im Programm werden. „Wir hoffen, dass wieder viele Aussteller dabei sein werden“, so Nuiro. Die VHS setzt auch weiterhin auf Kooperationen, wie zum Beispiel mit dem Landratsamt, das mit einer Veranstaltungsreihe zum Thema „Rechtliche Betreuung“ Aufschluss über diesen zunehmend wichtigen Bereich geben möchte. Gemeinsam mit der VHS Grenzach-Wyhlen möchte man mit einem Vortrag die Hintergründe des Bürgerkriegs in Syrien beleuchten. Im Zuge der Flüchtlingsdiskussion hat auch Heiderun Gödrich ein Buch über ihre Flucht als Kind aus dem Sudetenland nach Steinen geschrieben, das sie im Rahmen des VHS-Programms in einer Lesung vorstellen wird. Auch mit dem erstmals wieder angebotenen Arabisch-Sprachkurs und den zahlreichen Integrations- und Sprachkursen reagiert die VHS auf die aktuelle Flüchtlingssituation. Ansonsten setzt man im Sprachbereich auf das bewährte Kursangebot in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, sagte Ruth Simons, die seit April als Fachbereichsleiterin Sprachen und stellvertretende VHS-Leiterin neu ins Team eingestiegen ist. Auch in der Verwaltung gibt es mit Simone Hohler ein neues Gesicht. Individuelle Betreuung in Kleingruppen mit maximal acht Personen gibt es auch weiterhin in den EDV-Kursen, die Michael Fritz leitet. Das Raumproblem wird spätestens im kommenden Jahr den Fachbereich Gesundheit vor eine Herausforderung stellen – ausgerechnet der Bereich, der mit seinen zahlreichen Sportangeboten der beliebteste ist, wie Angelika Bühler erklärte. Von Zumba über Yoga bis hin zum Orientalischen Tanz ist das Thema Bewegung auch im neuen Semester breit abgedeckt. Spätestens in einem Jahr werde man die Sporthalle der Berufsschule nicht weiter nutzen können, wo derzeit viele Sportkurse stattfinden. „Wir werden auch diese Herausforderung meistern“, sagte Katrin Nuiro.