Schopfheim (wm). Gute Noten für die Berufsschule: Landrätin Marion Dammann bezeichnete die Strukturveränderungen am Standort Schopfheim bei ihrem Besuch im Gemeinderat als „positiv“.

Wie berichtet, musste die Berufsschule trotz öffentlicher Proteste die Metallabteilung im Sommer abgeben, bekam dafür aber die Gewerke SHK (Sanitär-Heizung-Klimatechnik) sowie Metallbau zugewiesen.

Die Landrätin nannte es bedauerlich, dass man sich diesbezüglich mit dem Nachbarlandkreis Waldshut habe einigen müssen. Das hätten alle Beteiligten „als nicht ganz gerecht“ empfunden. Aber die neue Verteilung der Fachbereiche sei gut und biete der Berufsschule „die Chance, sich zu profilieren“.

Solchen Worten will der Landkreis schon dieses Jahr Taten folgen lassen. „Wir geben Gas“, erklärte Finanzdezernent Alexander Willi vom Landratsamt mit Blick auf die geplanten Umbaumaßnahmen. Im Juli bereits sollen die etwa einjährigen Arbeiten beginnen. Drei Millionen Euro steckt der Landkreis in die neuen Werkstätten für SHK und Metallbau sowie in die Modernisierung der bestehenden Werkräume für Holz, Farbe und Textil. „Die Raumplanung klappt, so dass alle zufrieden sein können“, betonte Willi. Bald werde jeder sagen können, dass sich die „Umstrukturierung gelohnt“ habe.