Schopfheim Umwelt mit allen Sinne entdecken

Über zehn Jahren hinweg unterstützte die Sparkasse Schopfheim-Zell den Besuch von Schülern aus ihrem Geschäftsbereich beim Trinationalen Umweltzentrum (TRUZ) in Weil am Rhein mit einem finanziellen Zustupf.

Schopfheim (jab). Mit der Unterzeichnung eines neuen Kooperationsvertrages führt das Kreditinstitut dieses Engagement nun auch in seiner neuen Form als „Sparkasse Wiesental“ fort.

Schulklassen aus dem Einzugsbereich der Sparkasse bekommen ihren Besuch im TRUZ mit 80 Euro bezuschusst. Bislang nahmen 117 Klassen aus dem Geschäftsbereich dieses Angebot in Anspruch, erklärten die Verantwortlichen bei der Vertragsunterzeichnung am in den Geschäftsräumen der Sparkasse. Bei einer durchschnittlichen Klassengröße von gut zwanzig Schülern profitierten bislang also über 2000 Kinder von der Kooperation, indem sie ihren TRUZ-Besuch gesponsert bekamen.

Das TRUZ macht es sich zur Aufgabe, Kinder auf spielerische und spannende Weise an die Umwelt heranzuführen, erklärte Thomas Schwarze als zuständiger Fachbereichsleiter die Mission. Je nach Jahreszeit, je nach gewähltem Themenschwerpunkt geht es für die Kinder mal in den Wald und mal an den Bach, um die Tiere zu beobachten, mal finden sie im Schneckenparcours heraus, was diese am liebsten essen, mal gehen sie der Herkunft von Pommes auf den Grund und mal machen sie Brennnesselchips selbst.

„Es geht darum, die Sinne und das Herz der Kinder anzusprechen und so neben dem Wissen auch die Wertschätzung zu vermitteln“, erklärt Schwarze, denn: „Nur was man kennt und schätzt, das schützt man auch.“

Das Konzept hat offenbar auch bereits bei den Mitarbeitern der Sparkasse verfangen: Bei einem TRUZ-Besuch vor zehn Jahren „haben wir uns begeistern lassen“, erinnerte Lothar Müller an die Anfänge der Kooperation.

„Es ist erfreulich, dass eine im Dreiländereck angesiedelte Institution über die Sparkasse eine Verbindung bis ins obere Wiesental pflegen kann“, zeigte sich Weils Erster Bürgermeister Christoph Huber bei der Vertragsunterzeichnung erfreut. Die Förderung erleichtere den hiesigen Schulklassen einen Ausflug ins TRUZ erheblich, erklärte Huber mit Blick auf den doch etwas größeren Aufwand, den ein Ausflug aus dem (Oberen) Wiesental nach Weil mit sich bringt: „Je weiter der Weg, um so wichtiger die Förderung.“