Schopfheim Umzug in neue, stadtnahe Räume

Schatzmeister Horst Sutter konnte bei der Hauptversammlung des Tafelladens auch 2016 wieder einen soliden Rechenschaftsbericht mit guten Umsätzen vorlegen.

Schopfheim. Zudem wurde bei der Versammlung deutlich, dass immer mehr Menschen Hilfe benötigen (siehe untenstehenden Bericht).

Kasse

Der Bericht schloss mit einem positiven Jahresergebnis ab. Sutters vorausschauendes Wirtschaften gibt der Tafel Sicherheit und die Möglichkeit, die eine oder andere Anschaffung zu machen.

Ausblick

Der Aufnahmestopp wurde Anfang März 2017 aufgehoben. Aktuell werden 227 gültige Ausweise für 560 Menschen genutzt. 33 Ausweise für 80 Personen sind noch nicht wieder aktiviert worden. Weitere 100 Personen werden in der Ausgabestelle Wehr unterstützt, die wöchentlich von der Schopfheimer Tafel eine Lieferung an frischen Waren erhält. Aufgrund der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen muss in Wehr mit einer zusätzlichen Personenzahl in dreistelliger Höhe gerechnet werden. Eine weiter steigende Arbeitsbelastung ist daher zu erwarten. Umso mehr freuen sich alle Verantwortlichen, dass ab Oktober neue und größere Räume im Stadtzentrum bezogen werden können, die einiges an Erleichterungen im Alltag bringen.. Spenden sind indes dringend erwünscht.

Anerkennung

Bürgermeister Christof Nitz als Schirmherr und Stefan Schmitz, Leiter des Ordnungsamts Wehr, zeigten sich beeindruckt von der vielfältigen Arbeit und dem Engagement aller Mitarbeiter.

Wahlen

Wiedergewählt wurden: Vorsitzende Brigitte Leisinger, Schriftführer Jürgen Lauber, Beisitzerin Hannelore Schirmer, Kassenprüferin Gisela Wolf. Neu in den Vorstand wurden gewählt: Beisitzerin Vera Janzen, Beisitzer Manfred Göbel, Kassenprüfer Claus Faller. Noch für ein Jahr gewählt sind: Vorsitzender Josef Brunner, Vorsitzender Heinz Strütt, Schatzmeister Horst Sutter, Beisitzer Günther Gellenbeck, Kassenprüferin Heide Trautwein.

Schopfheim. Flüchtlingsströme, Aufnahmestopp, die Anschaffung eines neuen Kühl-Sprinters und die Aussicht auf neue Räumlichkeiten sind herausragende Ereignisse des Tafelladens.

Zwölf erfolgreiche Jahre liegen inzwischen hinter der Schopfheimer Tafel. Auch im vergangenen Jahr haben sich wieder viele Ehrenamtliche engagiert und regelmäßig dafür gesorgt, dass Lebensmittel vor der Vernichtung gerettet werden und Bedürftigen zugutekommen konnten. Zwei Fahrzeuge waren täglich im Einsatz, um Lebensmittel einzusammeln. Rund 22 Fahrer sind für diese Fahrten im Einsatz mit einer Fahrleistung von rund 37 300 Kilometer. Die Touren führten nach Maulburg, Wehr, Zell, Schönau und Todtnau sowie als Sonderfahrten zum Logistikzentrum Rastatt, der Tafel Offenburg und der Schweizer Tafel in Pratteln.

Freude herrschte darüber, dass ein dringend benötigtes neues Tiefkühlfahrzeug angeschafft werden konnte, auch weil die Kosten zur Hälfte von Mercedes-Benz gesponsert wurden. Ein Schwerpunktthema war die Umsetzung der gesetzlichen Verordnungen zur Lebensmittelhygiene sowohl beim Transport in den Fahrzeugen als auch im Tafelladen. Die Einhaltung der Kühlkette und der Transporttemperaturen, sowie eine regelmäßige Hygie­ne-Kontrolle waren wie immer oberstes Gebot und fanden Einzug in ein neu erstelltes Dokumentationskonzept.

Ladenleiter Bernt Hasler führte ein Team von rund 60 ehrenamtlichen Mitarbeitern und zusätzlich von Menschen, die vom Jobcenter und sonstigen öffentlichen Institutionen zugewiesen wurden. 2016 konnten erstmals auch einige Flüchtlinge (Frauen und Männer) in das Team integriert werden.

Eine Herausforderung stellte der Zustrom an Flüchtlingen dar. Durch die ständig schwankende Zahl an Zuweisungen in die Gemeinschaftsunterkünfte und die Anschlussunterbringung waren kaum Planungen möglich. Im Laufe des Jahres mussten zeitweise zusätzlich fast 500 Personen mehr unterstützt werden. Immer wieder rückläufige Warenspenden, Kommunikationsprobleme sowie räumliche und personelle Engpässe machten einen vorübergehenden Aufnahmestopp notwendig. Mit verschiedenen erfolgreichen Aktionen und Spenden konnten die schlimmsten Engpässe dennoch einigermaßen bewältigt werden.

Vorsitzende: Brigitte Leisinger. Mehr Infos im Internet unter www.schopfheimer-tafel.de.