Schopfheim-Langenau (hjh). Fast wäre es den Ortschaftsräten und der Feuerwehr über den Kopf gewachsen. „Mit diesem Andrang hat wirklich niemand gerechnet“, staunte Elke Würger über den Ansturm der Bevölkerung zur schneereichen Piste „Im Loh“, auf der am Samstagabend eine beim Narrenbaumstellen vor einer Woche geborene Schnapsidee in die Tat umgesetzt wurde: das erste Langenauer Flutlicht-Schlitten-Spektakel.

Das entwickelte sich schnell zu einem attraktiven Spektakel, an dem kleine und große Fans schneller Kufen ihre flutlichterhellte Freude hatten.

„Das ist ein Plausch der Sonderklasse“, freute sich ein Rentner, der nicht mal einen Schlitten brauchte, um sich „königlich“ zu amüsieren. Immerhin wartete am Start in windiger Höhe wärmender Glühwein auf ihn. Und erste Änderungswünsche wurden auch schon an die Ortsvorsteherin Elke Würger herangetragen. „Zumindest ein paar heiße Würste hätte es ja geben können“, meinten einige Erwachsene, deren Kinder mit wachsendem Vergnügen stundenlang über die recht schnelle Bahn fegten, Purzelbäume schlugen und sich bei der einen oder anderen Karambolage garantiert die kleinere Blessuren einfingen, von denen die meisten aber erst am nächsten Morgen verarztet werden mussten, weil für Heulen und Zähneklappern bei diesem tollen und ziemlich spontanen Winterfest ganz sicher kaum noch Platz gewesen ist.