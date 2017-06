Schopfheim Und täglich grüßt der Stromausfall

Schopfheim / Maulburg. Defekte Mittelspannungskabel haben erneut Stromausfälle in Schopfheim und Maulburg verursacht. Am Freitag fiel gegen 13.11 Uhr der Strom aus.

Die Techniker der ED Netze lokalisierten zwei defekte 20-kV-Mittelspannungskabel. Betroffen waren auch Gewerbegebiete in Maulburg und Schopfheim. Der Bereitschaftsdienst der ED Netze war innerhalb kurzer Zeit vor Ort. Durch Umschaltungen der Techniker vor Ort sowie in der Netzleitstelle in Rheinfelden habe ED Netze viele Kunden nach weniger als einer Stunde wieder mit Strom versorgen können, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Um 14.28 Uhr seien alle wieder versorgt gewesen.

Um 16.31 Uhr kam es indes in dem betroffenen Gebiet aber zu weiteren Störungen. Auch hier wurden zwei Kabelfehler als Ursache lokalisiert. Techniker konnten die letzten Kunden um 19.30 Uhr wieder versorgen. Sie lokalisierten mit dem Kabelmesswagen die Schadensstellen und beauftragten umgehend vier Bauunternehmen damit, die Kabel freizulegen. Im Einsatz waren 26 Mitarbeiter der ED Netze sowie vier Bauunternehmen. Mit den Reparaturarbeiten wurde sofort begonnen. Diese dauerten bis weit in die Nacht sowie am Wochenende an.

Die Ursache für die Störungen ist nach ersten Erkenntnissen der ED Netze eine Isolationsminderung in Kabelmuffen. Sobald die defekten Muffen ausgebaut sind, wollen sich die Spezialisten von ED Netze mit der Ursachenforschung beschäftigen. Dann wird sich auch klären, ob die Hitze der vergangenen Tage die Ursache sein kann.

Die Reihe der Stromausfälle riss übrigens auch am Samstag nicht ab. Gegen 19.11 Uhr fiel in Schopfheim erneut der Strom aus. Betroffen von der Störung waren wiederum Gewerbegebiete in Schopfheim und das Städtlifest. Einige Kunden seien nach wenigen Minuten wieder mit Strom versorgt worden. Die meisten waren nach etwas mehr als einer halben Stunde und die letzte Station um 21.09 Uhr versorgt, so der Energiedienst, der indes noch viel zu tun hatte: In der Nacht zum Sonntag kam es dann in Wiechs gegen 1.18 Uhr zu einem Stromausfall.

Hier konnten die meisten Kunden nach 24 Minuten wieder mit Strom versorgt werden. Um 2.38 Uhr waren die letzten der Trafostationen versorgt. Mitarbeiter der ED Netze haben die defekten Kabel eingemessen und die Leitungen freigeschaltet. Mit den Reparaturen wurde umgehend begonnen.