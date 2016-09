Schopfheim. Elena Romanzins Themenausstellung 2016 in der Kulturfabrik Schopfheim heißt „Orte – Menschen – Objekte“ und zeigt 47 Gemälde in Eitempera, Öl und Acryl.

Die Schau schreibt den im vergangenen Jahr im Alten Schloss in Wehr vorgestellten Zyklus „Die Welt einer Malerin“ fort. Die Werke beider Ausstellungen sind jetzt Inhalt eines zur Vernissage erscheinenden Kataloges. Die Gliederung nach Orten, Menschen und Objekten geht nun aber über die Welt der Malerin hinaus. Die Ausstellung gibt zudem bereits einen ersten Ausblick auf Themen der Ausstellung „Viaggio“, in der Villa Berberich im Oktober 2017.

Für Elena Romanzin als klassische Malerin erschließt sich mit dem Thema „Orte – Menschen – Objekte“ eine beinahe unerschöpfliche Spielwiese. David Hockney, der britische Maler, resümierte vor einigen Wochen in London zur Eröffnung seiner Ausstellung: „Portraitmalerei, Landschaften und Stillleben ... was gibt es denn sonst noch?“

Genau das sind die Genres, in denen sich auch Elena Romanzin wiederfindet, wenn man einmal von gelegentlichen surrealen Ausflügen absieht. Ihr Medium ist und bleibt die klassische Malerei.

Seit 2011 lebt und arbeitet die freischaffende Künstlerin, Dozentin und Kuratorin in Wehr. Die italienische, klassische Malerin arbeitet vorwiegend mit Eitempera, Öl und Acryl. Ihre Werke waren bereits in zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland zu sehen. Neben ersten Werken in öffentlichen Sammlungen im Südbadischen befinden sich ihre Bilder in Privatsammlungen weltweit. Daneben fördert sie die künstlerische Entwicklung zahlreicher Malschüler am Hochrhein.

Weitere Informationen: „Orte – Menschen - Objekte“ 47 Gemälde in Eitempera, Öl und Acryl: Ausstellung vom 23. September bis 13. November in der Kulturfabrik. Öffnungszeiten: vom 24. September an mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17Uhr. Eintritt frei. Vernissage: 23. September, 19 Uhr. Am Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr, findet eine Führung mit der Malerin statt. Weitere Führungen sind auf Anfrage möglich. Elena Romanzin ist zur Vernissage und an den Sonntagen anwesend. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.