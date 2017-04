Schopfheim Vandalen an Schulen tätig

Schopfheim. Unbekannte besprühten zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, die Fassade der Sporthalle der Ebert-Schule sowie ein Fahrradhäuschen in der Roggenbachstraße mit den schwarzen Schriftzügen „The Blue Boys“, „187“ und „Leon“ oder „Deon“, so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Beseitigung der Schmierereien dürfte jedoch einiges kosten. Des Weiteren schlugen unbekannte Täter an drei Türen der Dr. Max-Metzger-Schule in der Karlstraße die Türknäufe ab und richteten ebenfalls Sachschaden an. Ob die Taten einen Zusammenhang haben, ist unklar. Das Polizeirevier Schopfheim bittet um Hinweise unter Tel. 07622 / 666 980.