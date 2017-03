15:26 Online-Petition für Großkreutz: VfB-Fans wollen ihn zurück

Stuttgart - Mithilfe einer Internet-Petition wollen zahlreiche Fans den VfB Stuttgart zu einer Rückholaktion von Kevin Großkreutz bewegen. Bis Montagnachmittag hatten bereits über 15 000 Anhänger die Aktion mit dem Namen "Kevin Großkreutz zurück zum VfB Stuttgart" im Netz unterschrieben. "Er war der einzige Spieler der sich direkt nach dem Abstieg letztes Jahr zum VFB bekannt hat und sein Versprechen auch in die Tat umgesetzt hat", begründen die Initiatoren die Aktion. Nach einer nächtlichen Tour durch die Stadt und der Verwicklung in eine Prügelei hatte sich der VFB vom Weltmeister getrennt.

Berlin - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat Kritik von Union und Arbeitgebern an den SPD-Vorschlägen für ein längeres Arbeitslosengeld zurückgewiesen. Die Kritik der Arbeitgeber sei von gestern, sagte Nahles nach der Vorstellung ihres Konzepts im SPD-Vorstand. Das Gremium billigte das für Kanzlerkandidat Martin Schulz geschriebene Konzept einstimmig. Arbeitslose sollen länger Arbeitslosengeld I bekommen, wenn sie sich weiterqualifizieren. Kritiker hatten deshalb vor neuen Frühverrentungen gewarnt.

Berlin - Der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup wird neuer Geschäftsführer der Berliner Flughäfen. Zudem verlässt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller den Aufsichtsrat des Unternehmens. Lütke Daldrup sei eine gute, sachgerechte und schnelle Lösung, sagte Müller. Er kündigte an, dass der Bauleiter für den neuen Hauptstadtflughafen, Jörg Marks, seine Arbeit wieder aufnehmen werde. Der bisherige Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hatte den Ingenieur freigestellt, nachdem auf der Baustelle mehrere Termine verfehlt worden waren. Statt Marks verlässt nun Mühlenfeld das Unternehmen.

Berlin - Der Berliner Flughafenchef Karsten Mühlenfeld verlässt vorzeitig das Unternehmen. Er habe eine Vertragsauflösung unterschrieben, erfuhr die dpa aus Aufsichtsratskreisen. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Nachfolger könnte der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup werden, der am Vormittag in einer Sitzung des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats favorisiert worden war. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Ergebnisse der Sondersitzung sollen am Nachmittag verkündet werden.