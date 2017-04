Schopfheim Verbleib der Setzmaschinen ungewiss

Von Petra Martin

Droht der Stadt der Verlust eines Museums? Möglich ist das schon: Der Mietvertrag des Technikmuseums auf dem Krafft-Areal läuft Ende des Jahres aus, und die Museumsgesellschaft hat noch keine neuen Räumlichkeiten gefunden - das Schicksal der außergewöhnlichen Sammlung von Linotype-Maschinen ist ungewiss.

Schopfheim-Fahrnau. Bei einem Pressegespräch informierten Harald Klemm, Vorsitzender der Museumsgesellschaft, sowie Stefan Töpfer und Dieter Gebhardt über die prekären Zukunftsaussichten des technischen Museums. Alle drei sind Liebhaber der Setzmaschinen-Sammlung, weshalb sie der ungesicherte Verbleib der rund 40 ausgestellten Maschinen - allesamt beeindruckende Zeugnisse des Buch- und Zeitungsdrucks - in Sorge versetzt.

„Wir sind auf der Suche nach einem adäquaten Gelände“, so Harald Klemm. Neben dem Linotype-Maschinenpark gebe es noch einen großen Fundus an nicht ausgestellten Gegenständen aus dem Bereich Museumsmetzgerei sowie Schuhmacher- und Zimmermann-Werkzeuge.

Die Museumsgesellschaft suche dringend passende Räume. Die Stadt sei schon kontaktiert, doch ein passendes Nachfolgegelände für das technische Museum sei bislang nicht aufgetrieben worden. Die Kulturfabrik komme nicht in Frage.

Benötigt würde eine etwa 800 Quadratmeter große Fläche, die ähnlich belastbar sei wie die jetzige in der früheren Fahrnauer Schuhfabrik; eine Maschine wiegt rund eine Tonne. Außerdem müsste die Örtlichkeit Öffentlichkeit vertragen können, und deren Bezug müsste mit einer „relativ geringen Pacht“ verbunden sein.

Harald Klemm erinnerte beim Pressegespräch an die Anfänge des 2003 eröffneten Technikmuseums, das auf der Sammlung von Klaus Max Trefzer, ehemals Trefzer Druck, gründet. Mit der Öffnung des Ostens sei ein riesiger Fundus an alten Maschinen herangetragen worden, der zunächst in der Hanf-Union ausgestellt gewesen sei.

Nach der Kontaktaufnahme mit der Museumsgesellschaft sei dann der Umzug in den heutigen Bau auf dem Krafft-Areal ermöglicht worden. Die Vermieterin habe eine „kostenneutrale Lösung“ angeboten und das Vorhaben großzügig unterstützt, betonte Harald Klemm. Hierfür sei man sehr dankbar.

Das Technikmuseum ist auch inspirierende Kulisse für eine Konzertreihe. Bei der Museumseröffnung 2003, die musikalisch umrahmt wurde, habe sich nämlich herausgestellt, dass in dem Gebäude eine gute Akustik vorhanden ist. So hätten dann seitdem unter Leitung von Klavierbaumeister Thomas Strecker regelmäßig Konzerte stattgefunden, die in der Reihe „Klassik im Krafft-Areal“ (künstlerische Leitung: Andrea Kauten) mündeten.

Ein Höhepunkt des Museums sind die Führungen durch die ehemaligen Setzer Harald Schwab-Strube und Erhard Steinmetz, die voller Sachkenntnis und Begeisterung die Maschinen erläutern - auch eindrucksvolle Vorführungen gab es.

Der Vorstand der Museumsgesellschaft und mit ihm zahlreiche Freunde hoffen, dass es jemanden gibt, der entsprechende Räume anbieten kann. Diese müssen nicht zwingend in Schopfheim sein; die ganze Region kommt in Frage, auch Freiburg. Zwar würde dann die Sammlung die Stadt verlassen müssen, doch die Hauptsache ist, dass die Maschinen-Kollektion zusammenbleibt.

Die Museumsgesellschaft hat auch schon für den Fall der Fälle Szenarien entworfen. Falls gar keine neuen Räumlichkeiten gefunden werden können, käme ein „gesamthaftes Abgeben“ der Sammlung an ein anderes Museum in Frage, etwa an das Technikmuseum in Mannheim. Erst wenn das auch nicht möglich wäre, würde in Erwägung gezogen werden, die Sammlung aufzulösen und die Maschinen an einzelne interessierte Bürger abzugeben.

„Das“, so Harald Klemm, „wäre dann der schlimmste Fall.“ Eine einzigartige Komplett-Sammlung, die die Entwicklung des Druckwesens vom Hand- bis zum modernen Satz erzählt, wäre für immer zerstört.

Kontakt: Harald Klemm, Tel. 07622/6666 80, E-Mail: klemm.harald@t-online.de oder webmaster@museumsgesellschaft-schopfheim.de (Infos unter www.museumsgesellschaft-schopfheim.de).