Schopfheim Verein sucht dringend neue Räume

Zahlreiche Gäste von nah und fern und in jedem Alter brachten im Jahr 2016 Leben in den Manz-Bau der ehemaligen Fahrnauer Schuhfabrik, in dem 2003 das Linotype-Museum der Museumsgesellschaft Schopfheim (MGS) eine neue Heimat gefunden hatte. Und nun soll damit Schluss sein?

Schopfheim (hjh). Bei der Mitgliederversammlung in der „Sonne“ erinnerte Vorsitzender Harald Klemm daran, dass die Verträge in diesem Jahr auslaufen und die MGS gezwungen sei, neue Räumlichkeiten zur Aufstellung ihrer umfassenden Sammlung von Linotype-Setzmaschinen und Werkzeugen aus dem Druckwesen zu suchen.

Führungen

Rechnet man die Zahl der Besucher hoch, die vor allem Ehrenmitglied Harald Schwab-Strube mit einem Team ehrenamtlicher ehemaliger Setzer und Drucker bei den Führungen durchs Haus mit fundiertem Wissen restlos begeisterte, kommt man auf die stolze Zahl von fast 3000 Menschen, die im Technikmuseum erfahren durften, dass Zeitungen und andere Drucksachen vor noch nicht allzu langer Zeit nicht übers Tablett oder den PC zusammengebastelt Tag für Tag auf dem Frühstückstisch landeten, sondern in mühevoller Kleinarbeit kunstfertig zusammengesetzt und in Form gebracht worden sind.

Das notwendige Wissen dazu vermittelten die Mitglieder der Museumsgesellschaft, gepaart mit zahlreichen weiteren Veranstaltungen, die zum Teil auch im zweiten Ableger des Vereins, im städtischen Museum mit Leiterin Ulla Schmid oder bei Exkursionen ergänzt wurden.

Finanzen

Dass dem kleinen Verein um Harald Klemm, Stellvertreter Gerd Woop, Schriftführerin Ulrike Tröger und den nach Stefan Töpfer neuen Kassierer Erhard Steinmetz finanziell die Hände gebunden sind, musste Klemm nicht eigens betonen. Die Mittel des Vereins, der sich überwiegend aus Spenden engagierter Zeitgenossen finanziert und laut Kassenbericht im Jahr 2016 einen bescheidenen Gewinn von rund 350 Euro auswies, sind begrenzt. Das heißt: Mietzahlungen sind nur in bescheidenem Umfang möglich.

Wahlen

Nachdem Stefan Töpfer nach sieben Jahren ausgerechnet in dem Jahr, in dem er erstmals einen kleinen Gewinn ausweisen konnte, das Handtuch geworfen hatte, sprang Erhard Steinmetz in die Bresche, der dann auch einstimmig gewählt wurde.

Schopfheim-Fahrnau (hjh). Auf den jetzt noch zur Verfügung stehenden 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche des Technikmuseums in Fahrnau fällt der Startschuss zur vermutlich letzten Saison im Technikmuseum am 7. Mai mit einer „musikalisch umrahmten Ausstellung“ des Wehrer Künstlers Kurt Trefzger, der in Zell lebt.

Ab dann wird es wieder die beliebten Führungen geben, die heuer federführend von Harald Schwab-Strube und Erhard Steinmetz geleitet werden. Daneben plant Ulla Schmid eine oder zwei Exkursionen. Eventuell erlebt die Exkursions-Sparte weiteren – und nach zwei Jahren Abstinenz – wohl auch nötigen Auftrieb durch die lokalen Ausflüge, um die sich der zweite Vorsitzende Gerd Woop zu kümmern versprach. Und Harald Schwab-Strube hat vor, Schüler auf das Linotype-Museum aufmerksam zu machen, um auch junge Menschen mit der Vergangenheit des gedruckten Wortes und der gedruckten Bilder zu konfrontieren.

