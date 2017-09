Schopfheim Vergnügliche Zeit bei der Feuerwehr

Schopfheim-Langenau (os). Die Feuerwehrabteilung Langenau um Abteilungskommandant Sven Elsässer beteiligte sich auch dieses Jahr am örtlichen Kinderferienprogramm. Bei herrlichem Sommerwetter war dieses passend gestaltet.

Erstmals am Hang gleich neben dem Neubaugebiet „Im Loh“ und nicht mehr wie in den Vorjahren am Hang oberhalb des Löwenzahnstadions, hatten Jugendwart Heiko Müller und seine Stellvertreterin Nina Hug eine Wasserrutsche aus Plastikbahnen aufgebaut, die von Hydranten per Schlauchrohre ausgiebig gewässert wurden. Oben am Beginn der Wasserrutsche stand ein Schlauchboot, in dem sich die Jungs und Mädchen mit Seifenlauge so richtig präparieren konnten, ehe es die knapp 40 Meter den Hang runter ging. Und die Kinder waren nimmermüde beim kühlen Vergnügen dabei, obgleich dieses immer erst eine kleine Kletterpartie wieder hinauf auf den Hang mit sich brachte.

Das Feuerwehr-Ferienvergnügen, das seit nahezu 20 Jahren in ähnlichem Stil durchgezogen wird, allerdings auch schon dem Wetter zum Opfer fiel, wurde von nicht wenigen Eltern als Zuschauer begleitet.

Das Spektakel machte natürlich Hunger und Durst. Den konnten die Kinder und ihre „Animateure“ von der Jugend- und Aktivwehr zum Abschluss beim Grillen stillen. Getränke und Würste nebst Backbeigaben waren von der Ortsverwaltung und der Feuerwehr gesponsert. „Wir haben den Kindern einen schönen Nachmittag geboten. Erfreulicherweise haben einige nachgefragt nach der Jugendwehr und ihren Übungsstunden“, sagte Heiko Müller. Und betonte, dass man in der Vergangenheit über das Kinderferienprogramm „Nachschub“ in die Jugendwehr auftun konnte und entsprechende Hoffnungen auch dieses Jahr hatte.

Mit aktuell 17 Jugendwehr-Mitgliedern ist man gut aufgestellt, sagte Heiko Müller, Weitere Jungen und Mädchen werden aber gerne aufgenommen. Geübt wird immer montags ab 18 Uhr. Informationen über die Jugendwehr im Internet unter www.ffw.langenau.de.

Die Feuerwehr-Aktion war die sechste und eigentlich vorletzte Ferienspaßaktion in Langenau in diesem Sommer. Die siebte und letzte, die Wanderung mit den Jagdpächtern Uwe Dabelstein und Heinz Hirt musste witterungsbedingt abgesagt werden. Trotzdem, so betonte Ortsvorsteherin Elke Würger, seien die Aktionen der örtlichen Vereine und Gemeinschaften mit durchschnittlich zwischen 15 und 25 Teilnehmern wieder sehr gut nachgefragt gewesen. Das Engagement sei den Vereinen, Ortschaftsrat, Jagdpächtern und dem Betreiber des Damwildgeheges, Martin Sütterlin, hoch anzurechnen.

Der Gesangverein, der Tennisclub, der Schäferhundeverein und die Turnerschaft sowie die Feuerwehr betrieben mit der Teilnahme, so Elke Würger, auch Nachwuchswerbung. Und der Musikverein, der seit gut einem Jahr nicht mehr als Kapelle aktiv ist, zeigte mit der Teilnahme am Ferienprogramm, dass er immer noch existiert, so die Ortsvorsteherin.