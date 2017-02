Rückblick, Umblick, Ausblick – Schopfheims Grüne hatten bei ihrem mittlerweile schon traditionellen Kaminhock in der guten Stube von Familie Straub eine ganze Liste politischer Themen auf ihrer Tagesordnung angesammelt.

Schopfheim. Eine nette Geste am Rande waren die arabischen Leckereien, die eine von Straubs unterstützte Flüchtlingsfrau „für die Grünen vegetarisch“ gebacken hatte.

Der neue Fraktionssprecher Ernes Barnet sprach die Themen Windräder, Flüchtlinge, Uehlin-Areal, Schulcampus, Kindergarten Langenau und Sportplatz an. Für Barnet gab es dabei viel unnötiges Hin und Her, was die Arbeit und Motivation wahrscheinlich aller Gemeinderäte nicht gerade erfreulicher werden ließ, auch wenn im Vergleich „mit früheren Zeiten der Umgang miteinander sich besserte,“ vielleicht mit ein Ergebnis der Verjüngung und des größeren Frauenanteils seit der Wahl 2016.

Für das aktuelle und die Folgejahre seien vor allem die Themen Wohnungsbau, Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Gestaltung der Innenstadt und diverse Bauaktivitäten (Teilorte nicht vergessen) auf einer nicht minder komplexen Tagesordnung. Wie das alles finanzierbar sei, bleibe fraglich, so Barnet. Zwei aus grüner Sicht sehr positive Ergebnisse 2016 waren für ihn die deutliche Mehrheit der Stimmen bei der Landtagswahl und die die Arbeit am „hoffentlich bald verabschiedeten“ Leitbild für Schopfheim.

Das Thema Flüchtlinge lieferte danach für Josha Frey das Stichwort, um die neuesten Beschlüsse des Landes zu kommunizieren.

Über mögliche Koalitionen im Bund wollte anschließend Gerhard Zickenheiner nicht spekulieren. Der Grüne-Bundestagskandidat mit einem chancenreichen Listenplatz 14 nutzte vielmehr die Gelegenheit, dem Ortsverband seine politischen Hauptanliegen vorzustellen. Mit grünen Projekten wie den „Wiesionen“ habe er seine Wirkungsfelder neben dem Bauen gefunden und durch sein Zusatzstudium „Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung“ vertieft. Ökologie und Ökonomie seien für ihn keine Ausschlusskriterien, sondern Zukunftschancen.

Zurück in die nähere Umgebung führte zunächst Klaus Frick, der die aktuellen Planungen in Hausen zur Dorfmitte erläuterte. Dass nur zwei Fraktionen im Gemeinderat vertreten seien, spreche nicht gerade für ein großes politisches Engagement im Ort einerseits, andererseits sei aber wohl auch von Verwaltungsseite dieses nicht gerade im Vorfeld des Projektes gefördert worden. Das Thema der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung klappe jedoch seines Erachtens gut in Hausen.

Hier schloss sich Kreisrat Peter Schalajda für Hasel an, wo 21 Asylbewerber unterzubringen seien, eventuell in einem Neubau. Über die Entscheidung, ein Windrad weniger zu bauen, aber nicht das am nächsten zu den Mettlenhöfe gelegene zu streichen, sei er auch sehr verwundert, wiewohl dort durch die Reduktion der Höhe auch die Grenzwerte eingehalten würden.

Josha Frey informierte dazu, dass er die ENBW(ED)-Vertreter auch angesprochen habe wegen dieser „seltsamen Entscheidung“. Erfreut zeigte sich Schalajda, dass nun endlich der Radweg Hasel-Schopfheim umgesetzt werden solle. Weniger erfreulich verlaufe die aktuelle Diskussion wegen der Atdorfer Pumpspeicherwerksplanungen, auf die Klaus Böttger aufmerksam machte.