Schopfheim Viele bunte Feiern für den großen Anlass

Die evangelische Kirchengemeinde eröffnet ihren Festreigen zum Jubiläum „125 Jahre Stadtkirche“ am kommenden Freitag, 22. September, um 19 Uhr. Bettina Bethlen wird den Festvortrag halten, auch eine Ausstellung zur Stadtkirche wird eröffnet. Eingeladen zu der Veranstaltung sind auch alle noch lebenden Pfarrer der Kirchengemeinde.

Schopfheim. Am Sonntag, 24. September, geht es um 10 Uhr weiter mit dem Festgottesdienst, zu dem Pfarrer Martin Schmitthenner Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh erwartet. Die Kantorei und der Pop- und Gospelchor „Resonance of Life“ werden unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon den Gottesdienst umrahmen, an den sich ein Kirchencafé anschließt.

Das Festprogramm zum Jubiläum sieht ferner einen Vortrag mit Professor Uwe Gerber vor. Das Thema lautet: „Der Reformator Martin Luther - mit ihm kamen Freiheit und Solidarität“. Dieser Vortrag mit Diskussion findet am Dienstag, 26. September, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt.

Das Jubiläumskonzert „125 Jahre Voit-Orgel“ wird am Mittwoch, 27. September, um 20 Uhr geboten. Christoph Bogon spielt Werke von Frank, Mendelssohn und anderen Komponisten an der Voit-Orgel. Außerdem auf dem Programm ist eine Uraufführung: Hier geht es um ein Werk, das Bogon eigens zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ komponiert hat.

Am Freitag, 29. September, ist Michaelstag in Schopfheim. Traditionell findet an diesem Tag ein ökumenischer Gottesdienst statt. Diesmal aber nicht in der alten Kirche, sondern aus Anlass des Jubiläums „125 Jahre Stadtkirche“ um 19 Uhr eben in der Stadtkirche. Die Pfarrer Latzel und Schmitthenner werden ebenso mit von der Partie sein wie der katholische Kirchenchor und die Kantorei unter deren jeweiligen Leitern, Andreas Mölder und Christoph Bogon.

Das Jubiläum „125 Jahre Stadtkirche wird mit einem Familiengottesdienst zum Erntedankfest am Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr beschlossen. Hier beteiligen sich die Kindergärten, und im Anschluss wird ein gemeinsames Mittagessen geboten.