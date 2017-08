Schopfheim Vier Bouler bei den deutschen Meisterschaften am Start

Schopfheim. Die sportliche Erfolgsgeschichte der Schopfheimer Boulespieler ist jüngst um einige Kapitel erweitert worden.

Insgesamt vier Spieler von „Le Cochonnet“ haben sich in den vergangenen Tagen für die deutsche Pétanque-Meisterschaften qualifiziert.

Den Anfang machte Matthias Laukart, der sich bei den Landesmeisterschaften im Tir de précision (Präzisionsschießen) in Mannheim mit einem dritten Platz in der Landesmeisterschaft einen von nur vier zu vergebenden Startplätzen sicherte. Gleich am folgenden Tag qualifizierte sich Matthias Laukart auch direkt für die deutschen Meisterschaften im Tête-à-tête (1:1). Beide Meisterschaften finden am kommenden Wochenende im saarländischen Ensdorf statt.

Zur deutschen Meisterschaft im Triplette (3:3) der Altersklasse 55+ qualifizierten sich am vergangenen Wochenende Norbert Henkel, Peter Schmid und Wolfgang Hoffmann bei den Qualifikationswettkämpfen in Friedrichshafen. Die deutsche Meisterschaft 55+ findet am

16. und 17. September in Neuffen (Baden-Württemberg) statt.

„Die konsequente Arbeit im Verein trägt Früchte“, freut sich Christoph Müller, Vorsitzender des Boulevereins. Sowohl in der Breite als auch an der Spitze sei der Verein heute wesentlich besser aufgestellt als noch vor wenigen Jahren.

Müller bedauert aber, dass dies bei den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung wohl nicht so wahrgenommen werde. Die Gespräche bezüglich eines neuen Vereinsgeländes seien weiterhin äußert zäh, die Erfolgsaussichten sieht er deshalb als „kritisch“ an, heißt es in einer Pressemitteilung des Boule-Clubs.