Schopfheim Vizemeistertitel für Matthias Laukart

Schopfheim. Großer Erfolg für die Schopfheimer Bouler: Bei der deutschen Petanque-Meisterschaft im Tir de Précision (Präzisionsschießen) am vergangenen Wochenende im saarländischen Ensdorf erkämpfte sich Matthias Laukart von der Boule-Spielgemeinschaft Le cochonnet den Titel des deutschen Vizemeisters.

Beim Präzisionsschießen kommt es darauf an, aus unterschiedlichen Figuren jeweils eine vorbestimmte Kugel heraus zu schießen. Laukart hatte sich als einer von nur vier baden-württembergischen Spielern in dieser Disziplin bei den Landesmeisterschaften in Mannheim für die Titelkämpfe qualifiziert.

Bei den Vorkämpfen am Samstag setzte er sich dann mit konstanten Leistungen durch und konnte auch das Viertelfinale am Samstagabend für sich entscheiden.

Parallel zum Wettbewerb im Präzisionsschießen ging Laukart auch bei den deutschen Meisterschaften im Tête a Tête (eins zu eins) an den Start und konnte sich dabei ebenfalls für das am Sonntag durchgeführte Achtelfinale qualifizieren. Unter anderen siegte Laukart hier gegen den mehrfachen deutschen Meister Rosario Italia aus Saarbrücken. Im Achtelfinale musste sich Laukart am Sonntag dann dem letztjährigen deutschen Meister Daniel Orth knapp geschlagen geben und landete schließlich auf Platz neun.

Beim Halbfinale im Präzisionsschießen trafen Orth und Laukart wieder aufeinander. Jedoch lag diesmal der Schopfheimer mit einem denkbar knappen Ergebnis vorne. Dem sehr stark aufspielenden Pascal Müller aus Bad Godesberg musste sich Laukart im Finale dann aber geschlagen geben.

Der gesamte Verein Le cochonnet ist ob dieses hervorragenden Abschneidens stolz auf seinen jungen Spieler.