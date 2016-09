Die Strafanzeige der Stadt gegen den Trillerpfeifenprotest der Windkraftgegner geht den Unabhängigen gegen den Strich. Sie stellen den Antrag, den Vorgang nicht-öffentlich im Gemeinderat noch einmal zu erörtern, darüber abzustimmen und – Zitat – „das Verfahren bis zur Klärung ruhen zu lassen“. Von Werner Müller Schopfheim. „Die Stadt gegen eigene Bürger“ – so ist die diesbezügliche Pressemitteilung der Unabhängigen überschrieben. Außerdem ist darin von „hohen Anforderungen an den Beschluss zur Klage“ die Rede. Der Bürgermeister habe die Fraktionsvorsitzenden in der Sommerpause darüber informiert, dass die Stadt einige unverhältnismäßig lautstark protestierende Gersbacher Bürger angezeigt habe, heißt es weiter. Sicherlich könne es vorkommen, „dass Bürger fortgesetzt den Bürgermeister, die Verwaltung und den Gemeinderat verunglimpfen“, so die Unabhängigen. Irgendwann möge das Fass voll und auch eine Anzeige das angemessene Mittel der Wahl sein. Die Hürde müsse aber sehr hoch liegen. „Wo ist die Grenze zwischen politischer Meinungsäußerung und Verunglimpfung" Wo ist das richtige Maß bei zutiefst betroffenen Bürgern, die ihre freie Entfaltungsmöglichkeiten für die Zukunft und ihre Gesundheit dauerhaft eingeschränkt sehen"“, heißt es in der Pressemitteilung, für die Vorsitzender Ulrich Dick verantwortlich zeichnet. Erst wenn alle Möglichkeiten der Schlichtung nachweislich abgearbeitet seien, dürfe man eine Anzeige als ultima ratio in Erwägung ziehen. „Ein auch nur ansatzweise leichtfertiger Umgang damit wäre ungeheuerlich“, so die Unabhängigen weiter. Nicht die Verwaltung habe eine „derart tiefgreifende Maßnahme in Gang zu setzen“, vielmehr müsse der Gemeinderat unter Vorlage aller Argumente darüber demokratisch entscheiden, zum Schutz der Betroffenen auch nichtöffentlich. „Wir können im Gemeinderat gerne noch einmal darüber reden“, erklärt dazu Bürgermeister Christof Nitz. Das Verfahren ruhen zu lassen, liege allerdings nicht im Ermessen der Stadt. Das sei vielmehr allein Sache der Justiz und der Polizei. Fakt sei, dass der lautstarkre Protest der Windkraftgegner eine „ungenehmigte Versammlung“ dargestellt habe. Dies sei nicht bloß eine Ordnungswidrigkeit, sondern strafrechtlich relevant. In seiner Funktion als Bürgermeister habe er deswegen sogar die Pflicht, Anzeige zu erstatten. Von dieser Absicht habe er vorab auch die Fraktionsvositzenden informiert, so das Stadtoberhaupt. Er habe dabei „volle Rückendeckung“ erhalten, explizit auch vom Vertreter der Unabhängigen. Insofern wundere ihn dieser nachgeschobene Antrag jetzt schon ein bisschen. Unterdessen geht das Verfahren trotz des Vorstoßes der Unabhängigen seinen gewohnten Gang. Die Polizei habe die Ermittlungen mittlerweile abgeschlossen und die Akten an die Staatsanwaltschaft weiter geleitet, erklärte Pressesprecher Dietmar Ernst auf Anfrage. Die Polizei habe den Verantwortlichen ermitteln können, der die Windkraftgegner zur Portestkundgebung in Schopfheim aufgerufen habe. Gegen ihn laufe jetzt das Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.