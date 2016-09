In unserer Sommerserie stellen Kulturschaffende aus der Regio Bücher vor, die ihnen am Herzen liegen. Zum Abschluss empfiehlt der Leiter der Schopfheimer Stadtbibliothek Kurt Menter die Erzählungen von Lucie Berlin. Regio. Seit einigen Jahren erscheinen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt Neuübersetzungen von Klassikern und von in Vergessenheit geratenen modernen Klassikern der amerikanischen Literatur. Nun ist Lucia Berlin, eine amerikanische Erzählerin von Rang, elf Jahre nach ihrem Tode wiederentdeckt worden mit der Neuausgabe einer Auswahl ihrer Erzählungen („A Manual for Cleaning Women“), die sogleich im „New York Times Book Review“ zu den zehn besten Büchern 2015 gekürt worden ist. Aus dieser umfangreicheren Sammlung wurden 30 Stories ausgewählt und von Antje Ravic Strubel für den Züricher Arche Verlag aus dem Amerikanischen übertragen. Die Prosa von Lucia Berlin, bis dato das best „gehütete Geheimnis der amerikanischen Literatur“, ist wenigstens in Teilen nun auch für deutschsprachige Leser zu erkunden. Eine Autorin, die ihr ganzes Leben rückblickend zusammenfassen kann in den einfachen Worten „Wie oft war ich in meinem Leben gewissermaßen auf der hinteren Veranda statt auf der vorderen", lässt nicht nur inhaltlich einen bewegten Lebenslauf vermuten, sondern gibt schon in dieser stilistisch schlichten Eleganz Hinweis auf die präzise, verdichtete, in ihrer Einfachheit kunstvolle Erzählweise, die dem Leser in den Erzählungen begegnen wird. 1936 in Alaska als Tochter eines Bergbauingenieurs geboren, verbringt sie mit der Familie ihre Kindheit in den Minenstädten des amerikanischen Westens, und als der Vater zur Marine eingezogen wird, in El Paso beim Großvater, der als Zahnarzt praktiziert. Mit zehn Jahren erkrankt sie an Skoliose, was sie zeitlebens zwingen wird, ein Stahlkorsett zu tragen; gegen Ende ihres Lebens wird eine Sauerstoffflasche ein ständiger Begleiter sein („Ich kam vom Einkaufen zurück, und alle wünschten mir einen schönen Tag und lächelten meiner Sauerstoffflasche zu, als wäre sie ein Pudel oder ein Kind.“) Nach der Rückkehr des Vaters aus dem Krieg und der Übersiedlung nach Chile beginnen vorübergehend glamouröse Teenagerjahre, sie studiert ab 1955 an der University of New Mexiko, heiratet früh in Albuquerque, hat zwei Söhne, zwei weitere Ehen werden scheitern (u.a. Drogenabhängigkeit des Ehemannes) und zwei Söhne hinzukommen. Alleinerziehend wird sie gefordert, sich und ihre Söhne nach kurzer Tätigkeit als Aushilfslehrerin an der New Mexico Universität mit den unterschiedlichsten schlecht bezahlten Jobs (Putzfrau, Krankenschwester, Telefonistin, Arzthelferin…) an den verschiedensten Orten über Wasser zu halten, wobei fortdauernde Alkoholabhängigkeit zu regelmäßigen Abstürzen führt, sie aber nicht vom Schreiben abhalten kann. Erst in den 90er Jahren kehrt Ruhe ein, „Nüchternheit“ ermöglicht ihr ein kontinuierliches Schreiben, sie lehrt seit 1994 „Kreatives Schreiben“ an der University of Colorado Boulder und wird in der Folge „Accociate Professor“. 2004 stirbt sie. Dies ist die nicht gerade freudvolle, aufreibende, aber prall gefüllte Lebensgeschichte, die in den verschiedensten Motiven ausgestaltet – zerrüttete Ehen, ungewollte Schwangerschaften, Alkoholmissbrauch, sexueller Missbrauch, Einsamkeit, Krankheit, Liebe, Alter, Tod – den Stoff bietet, aus dem die Autorin aus der Distanz heraus schöpfen kann. Sie weiß, wovon sie schreibt; sie schreibt aber nicht autobiografisch, gleichwohl haben die Geschichten durchaus autobiografische Erlebnisse zum Kern. Das erzählende „Ich“ ist nicht unbedingt das „Ich“ der Erzählerin, es sind die gezeichneten Figuren, die in ihrer je eigenen Sprech-, Denk- und Handlungsweise als „Ichs“ in Erscheinung treten. Am schönsten verwirklicht in der Erzählung „Mijito“, wo zwei erzählerische „Ich“ sich im Wartezimmer einer Kinderklinik begegnen: die Krankenpflegerin und Amalie, eine illegal eingewanderte „Teenie-Mutter“. Kunstvoll verschränkt die Autorin in kleinen Episoden die Arbeitswelt in der Notaufnahme aus der Sicht der Krankenhelferin mit den aktuellen Lebensumständen der 17-Jjährigen. Die Geschichte kann kein gutes Ende nehmen... Die seit den 60er Jahren entstandenen, und seit den 80er Jahren erschienenen Erzählungen schildern pointiert und formvollendet, mal im lässigen Ton, mal in nüchterner Sprache, mal mit schneidendem Humor, mal voller Melancholie, aber immer mit Mitgefühl, ohne mitleidig zu sein, die Schicksale (meist) von Frauen, die sich als Alleinerziehende, als Alkoholikerinnen, als Haushaltshilfen, Krankenschwestern und Sekretärinnen durchs Leben schlagen müssen. Die Orte des Geschehens sind vielfältig, oft öffentliche, solche des Alltags: Krankenhäuser, Arztpraxen, Waschsalons, Restaurants, Abtreibungsklinik, Obdachlosenheim… Ihre atemberaubenden und intensiven Erzählungen lassen sich zusammen lesen wie eine lange Geschichte, die nicht nur ihr Leben spiegelt, sondern auch das Leben all der Deklassierten auf der hinteren Veranda des amerikanischen Traums. n Lucia Berlin: „Was ich sonst noch verpasst habe.“ Stories. Aus dem amerikanischen Englisch von Antje Ravic Strubel. Arche Verlag, Zürich 2016, 384 S.